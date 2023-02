Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben zahlreiche Beschäftigte in Fulda die Arbeit zeitweise niedergelegt. Betroffen sind unter anderem Kitas, Schwimmbäder und das Klinikum.

Aufgerufen zu dem Warnstreik hatten der Beamtenbund dbb und die Gewerkschaft Komba, die damit ihren Forderungen in dem Tarifkonflikt Nachdruck verleihen wollen. "Wertschätzung sieht anders aus!", heißt es in dem Aufruf.

Der hessische Komba-Vorsitzende Richard Thonius sagte am Donnerstag: "Es läuft alles wie geplant." Mehr als 500 Beschäftigte beteiligten sich demnach an dem befristeten Ausstand. Der Aufruf gelte hessenweit, Fulda sei aber Schwerpunkt. Für den Vormittag war eine Demonstration mit Abschlusskundgebung in der Innenstadt am Universitätsplatz geplant, zu der auch Beschäftigte aus Kassel, Frankfurt, Limburg, Marburg und aus Thüringen in die osthessische Stadt kommen wollten.

Notdienst im Klinikum Fulda

Ein großer Teil der Fuldaer Kitas blieb nach Angaben der Gewerkschaft Komba geschlossen, lediglich in einigen wenigen Einrichtungen fand ein Notbetrieb statt. Auch das Sportbad Ziehers und das Stadtbad Esperanto blieben geschlossen. In vielen Kreisbehörden wie etwa der Zulassungsstelle, beim Bürgerservice oder im Jobcenter könne es zu Verzögerungen kommen, teilte die Fuldaer Kreisverwaltung im Vorfeld mit.

Das Klinikum Fulda ist ebenfalls betroffen. Sorgen um die medizinische Versorgung müsse sich aber niemand machen, sagte Thomas Menzel, Vorstandssprecher des Klinikums. Die Geschäftsleitung des Krankenhauses und die Gewerkschaft verständigten sich auf eine Notdienst-Vereinbarung. Die Klinikleitung wies darauf hin, dass es wegen des Warnstreiks auch kurzfristig zu Absagen bereits geplanter und nicht dringender Diagnostik und Therapie kommen könne.

Forderung: 10,5 Prozent mehr Gehalt

Komba fordert bundesweit 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro pro Monat mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie die Erhöhung der Ausbildungs-, Studierenden- und Praktikantenentgelte um 200 Euro. Auf der Wunschliste der Gewerkschaft steht auch eine unbefristete Azubi-Übernahme. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant, eine dritte für den 27. und 28. März ebenfalls in Potsdam.