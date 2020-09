Warnstreik in Bank-Call-Center

Längere Wartezeiten für Kunden Warnstreik in Bank-Call-Center

Kunden der Deutschen Bank müssen sich bei telefonischen Anfragen am Dienstag möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Call-Center in Berlin und Essen zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi will damit den Druck laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten an beiden Standorten erhöhen.