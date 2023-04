Warnstreiks an Flughäfen führen zu Ausfällen in Frankfurt

An mehreren deutschen Flughäfen hat ein zweitägiger Warnstreik begonnen. Dadurch fallen auch in Frankfurt Inlandsflüge aus. Am Freitag ist die Deutsche Bahn keine Alternative.

An den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn sind Warnstreiks angelaufen, allein in Hamburg wurden alle Starts für Donnerstag gestrichen. Am Frankfurter Flughafen beteiligen sich die Beschäftigten zwar nicht an dem Ausstand, aber einige innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt fallen trotzdem aus.

Am Morgen wurden an Deutschlands größtem Flughafen mehrere Inlandsflüge ersatzlos annulliert, vor allem betroffen ist die Fluggesellschaft Lufthansa. Ab dem Vormittag gab es vermehrt Umbuchungen vom Flugzeug auf Züge.

Verzögerungen und Flugstreichungen

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen der drei Flughäfen zu Warnstreiks aufgerufen.

Teils begannen diese bereits am späten Mittwochabend, an manchen Standorten sollte der Ausstand erst in der Nacht zum Samstag enden. In Stuttgart ist ein ganztägiger Warnstreik am Freitag geplant. Nach Darstellung der Flughäfen und von Verdi müssen Passagiere mit Verzögerungen und vielen Flugstreichungen rechnen.

In Frankfurt hatte es zuletzt wegen eines Großstreiktags im öffentlichen Dienst am 27. März keinen regulären Passagierbetrieb gegeben, mehr als 1.000 Flüge mussten gestrichen werden.

Umstieg auf Bahn am Freitag wegen Streik nicht möglich

Am Freitag kommt für Reisende erschwerend hinzu, dass sie nicht auf die Deutsche Bahn umsteigen können. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief im laufenden Tarifstreit Beschäftigte dazu auf, zwischen 3 und 11 Uhr in sämtlichen Bahnbetrieben, in denen verhandelt wird, die Arbeit niederzulegen.

Insbesondere der Fernverkehr der Deutschen Bahn könnte den ganzen Tag über weitgehend zum Erliegen kommen, weil die Züge bereits am Morgen nicht auf die Strecke gebracht werden können.

Verdi will Zeitzuschläge und Überstunden-Regelung

Hintergrund der Warnstreiks im Flugverkehr sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hatte kritisiert, die andauernde Abfolge von Streiks an verschiedenen Flughäfen in Deutschland habe nichts mehr mit Warnstreiks zu tun.

