Tarifkonflikt Warnstreiks bei Banken am Freitag

Im bundesweiten Banken-Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik bei Instituten in Hessen aufgerufen.

Obwohl die Tarifverhandlungen für öffentliche und private Banken getrennt stattfinden, sollen die Beschäftigten am Freitag gemeinsam in Wiesbaden pro- testieren, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Aufgerufen sind Mitarbeiter der Nassauischen und Frankfurter Sparkasse, der Förderbank KfW sowie der Commerzbankzentrale und der Deutschen Bank in Frankfurt.