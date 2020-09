Mit Beginn der Frühschicht haben am Dienstag die Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr begonnen. Und auch am Mittwoch drohen Einschränkungen. Wo überall gestreikt wird, zeigt unsere Übersicht.

Videobeitrag Video zum Video Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Die Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) seien gegen 1 Uhr gestartet, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel am frühen Dienstagmorgen. Betroffen sind die Städte Frankfurt, Wiesbaden und Kassel sowie die Pendler aus dem Umland, die am Dienstagmorgen dorthin unterwegs sind. "In Frankfurt stehen die Straßenbahnen und die U-Bahnen still, in Wiesbaden stehen die Busse und in Kassel stehen die Bahnen und die Busse" sagte Koppel. In Wiesbaden sind nach Verdi-Angaben die Busse der ESWE betroffen. Der Warnstreik soll mit Spätschichtschluss enden. S-Bahnen und Regionalzüge sind nicht von dem Ausstand betroffen.

Die von der Gewerkschaft Verdi bundesweit organisierten Warnstreiks im Öffentlichen Dienst und im Öffentlichen Nahverkehr sind für Dienstag und Mittwoch geplant. Betroffen sind in Hessen die folgenden Städte:

Frankfurt: Bahnen, Behörden und Kitas

Pendler müssen sich am Dienstag in Frankfurt auf Ausfälle einstellen. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) geht davon aus, dass ab Betriebsbeginn am frühen Dienstagmorgen die Fahrzeuge auf allen zehn Straßenbahn- und allen neun U-Bahn-Linien still stehen werden. Der Streik werde bis Mittwoch um 3 Uhr andauern, teilte die VGF mit. Fahrgästen werde empfohlen, auf Busse, S-Bahnen und Regionalzüge auszuweichen. Diese sollen planmäßig fahren.

VGF @vgf_ffm ❗ Warnstreik: U-Bahnen und Trams bleiben stehen❗ Das Fahrpersonal der Frankfurter U-Bahnen und Trams ist wie erwartet zum Warnstreik am Dienstag, 29.9., aufgerufen. Ab Betriebsbeginn stehen alle Linien für 24 Stunden still. Infos und Alternativen: https://t.co/hEGWbIIDoh [zum Tweet]

In Frankfurt sind außerdem die Beschäftigten der Stadtverwaltung zum Streik aufgerufen. Die erwartete Folge: längere Wartezeiten bei Behörden und geschlossene Kitas. Betroffen sind neben den städtischen Kindertagesstätten das Ordnungsamt, das Gesundheitsamt, die Jobcenter und das Grünflächenamt.

Wiesbaden: Busse der ESWE

Nach Auskunft einer Verdi-Sprecherin fahren am Dienstag in Wiesbaden keine Busse, die von der Verkehrsgesellschaft ESWE betrieben werden. Auch auf den Gemeinschaftslinien 6, 9, 28 und 33 kommt es nach Angaben der ESWE zu Ausfällen, weil in Mainz ebenfalls gestreikt werde. Der Warnstreik beginnt laut Verdi mit der Frühschicht und endet mit der Spätschicht.

Kassel: Straßenbahnen und Busse

In Kassel trifft der Warnstreik voraussichtlich alle Straßenbahnen und blauen Busse der KVG. Die Verkehrsgesellschaft teilte mit, auch die Fahrten nach Vellmar, Baunatal und im Lossetal würden voraussichtlich ausfallen. Ebenso seien die Regiotrams, die Verbindungen ins Kasseler Umland, betroffen.

Eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) wies darauf hin, dass die rot markierten Buslinien sowie alle Nahverkehrszüge nach Plan führen. Daher bestehe für die Fahrgäste im Raum Kassel die Möglichkeit, auf dieses Angebot auszuweichen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr [Audioseite] Audio Auf ÖPNV-Kunden kommt ein harter Mittwoch zu. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Marburg und Gießen: Uniklinik

An beiden Standorten der mittelhessischen Uniklinik sollen die Mitarbeiter von der Frühschicht am Dienstag bis zur Spätschicht am Mittwoch ihre Arbeit ruhen lassen. Das habe jedoch keine Auswirkungen auf Notfallpatienten: "Die Notfallversorgung ist in beiden Universitätskliniken auch während des Streiks sichergestellt", teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Uniklinikums, Gunther Weiß, am Montag mit.

Auch alle stationär aufgenommenen Patienten würden weiterhin versorgt. Es könne allerdings zu Verzögerungen oder Terminverschiebungen kommen. Anlass für den Streik an der Uniklinik sind nach Verdi-Angaben stockende Tarifverhandlungen. Dabei werde mehr Geld für die etwa 7.800 nicht-ärztlichen Mitarbeiter gefordert.

In Darmstadt sind die Mitarbeiter des Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung aufgerufen, am Dienstag ihre Arbeit niederzulegen. Es handelt sich um eine von weltweit wenigen Teilchenbeschleunigeranlagen für die Forschung. Verdi zufolge wäre dies der erste Streik in der Geschichte des Forschungsinstituts.

Offenbach: Stadtverwaltung

Die Mitarbeiter der Offenbacher Stadtverwaltung hat Verdi für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Bei den Ämtern sind deshalb längere Wartezeiten oder Terminverschiebungen zu erwarten.

Ebenfalls soll es am Mittwoch nach Aussage einer Verdi-Sprecherin in mehreren Krankenhäusern zu Warnstreiks kommen. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft die Kreiskrankenhäuser in Erbach (Odenwald) und Heppenheim (Bergstraße), die Vitos Kliniken Heppenheim und Gießen-Marburg, die Kliniken Hanau und Fulda, die Lahn-Dill Kliniken in Wetzlar sowie das Altenpflegezentrum Main-Kinzig-Kreis.

Das Personal des Klinikums in Darmstadt werde zeitversetzt am Donnerstag streiken, teilte Verdi mit. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es Warnstreiks in weiteren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gegeben.

Bundesweiter Tarifstreit

Die Streiks sind Teil eines bundesweiten Aufrufs von Verdi. Für die Beschäftigten des Öffentlichen Nahverkehrs fordert die Gewerkschaft Tarifverhandlungen auf Bundesebene sowie einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Die Arbeitgeber lehnen dies ab.

Für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes der Kommunen fordert Verdi außerdem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, beziehungsweise einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 28.09.2020, 19.30 Uhr