So leer ist es selten: Streik legt Bahnverkehr in Frankfurt lahm.

So leer ist es selten: Streik legt Bahnverkehr in Frankfurt lahm. Bild © picture-alliance/dpa

Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, braucht am Samstag vielerorts eine Alternative: Die Gewerkschaft Verdi hat das Fahrpersonal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Frankfurt, Kassel, Wiesbaden und Marburg.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer von Bussen, U- und Straßenbahnen aufgerufen, am Samstag ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik beginne mit der jeweiligen Frühschicht und ende nach der Spätschicht, wie Verdi mitteilte. Betroffen ist der öffentliche Nahverkehr in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden und Marburg.

Massive Einschränkungen in Frankfurt und Kassel befürchtet

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) rechnet mit massiven Auswirkungen. "U-Bahnen bilden das Rückgrat des städtischen Nahverkehrsnetzes, ihr Ausfall durch den Warnstreik wird viele Fahrgäste schmerzhaft treffen." Da aber S-Bahnen, Regionalzüge und Buslinien planmäßig verkehrten, können sie im dicht gestrickten Frankfurter Nahverkehrsnetz als Alternative weiterhelfen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Fahrpersonal streikt am Samstag - Busausfälle in Wiesbaden schon vorher [Audioseite] Audio Bild © hr/Andrea Bonhagen Ende des Audiobeitrags

Auch die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft erwartet erhebliche Einschränkungen am Samstag, da die Gewerkschaft ihre Streikstrategie nicht vollständig offenlege. Fahrgäste könnten dann zwar auf die vorwiegend roten Busse des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) zurückgreifen. Ein Ausgleich für die entfallenden Busse und Straßenbahnen der KVG sowie für die RegioTrams, die nicht ins Stadtgebiet fahren, könnten die NVV-Busse aber nicht bieten.

Auswirkungen in Wiesbaden seit Donnerstag

In Marburg und Wiesbaden werden wegen des Streiks keine Busse fahren. Die Landeshauptstadt hatte die Auswirkungen schon am Donnerstag zu spüren bekommen: Verdi hatte das Personal aus dem technischen Betrieb und der Werkstatt aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Da fast alle Mitarbeiter dem gefolgt seien, konnten die Busse laut dem Verkehrsunternehmen ESWE nicht betankt und nach Corona-Vorschrift gereinigt werden. Rund 275 Busse blieben deshalb im Depot. Am Sonntag sollen sie wieder regulär fahren - eventuell mit Verspätungen und Ausfällen am frühen Morgen.

Auch in Kassel und Frankfurt wurde in den Werkstätten gestreikt. In Frankfurt gab es am Freitag keine Auswirkungen. In Kassel wurde mit Verzögerungen im Bus- und Bahnverkehr gerechnet. Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft hatte mit der Gewerkschaft eine sogenannte Notdienstvereinbarung getroffen, damit die Auswirkungen nicht so drastisch ausfallen, wie eine Sprecherin sagte.

Verdi: Verhandlungen festgefahren

Mit den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr will die Gewerkschaft Verdi Druck in den laufenden Tarifverhandlungen machen. Der Warnstreik des Fahrpersonals finde am Samstag statt, um den Schulbetrieb insbesondere angesichts der Corona-Pandemie nicht zu stören.

Schon in den vergangenen Wochen war es wiederholt zu Arbeitsniederlegungen gekommen. Verdi bezeichnete die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Hessen als festgefahren. Beschäftigte im öffentlichen Personennahverkehr in Hessen erhielten im Schnitt rund 180 Euro pro Monat weniger Vergütung als ihre Kollegen in den umliegenden Bundesländern. Die Verhandlungen für die rund 4.500 Beschäftigten sollen am 24. November fortgesetzt werden. Verdi verlangt neben mehr Geld eine Covid-Prämie.

Sendung: hr-iNFO, 20.11.2020, 12:00 Uhr