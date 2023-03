Mit dem Beginn des Frühdienstes am Dienstagmorgen haben Beschäftigte in mehreren hessischen Kliniken ihre Arbeit niedergelegt.

Damit wolle man ein deutliches Zeichen in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen setzen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Verdi-Sprecherinnen in Wiesbaden und Kassel sprachen am Morgen von einer "hohen Streikbereitschaft". Am Dienstag würden unter anderem die Helios in Wiesbaden sowie das Klinikum Kassel bestreikt. Der Warnstreik ist auf zwei Tage angesetzt.