In vier hessischen Städten finden Warnstreiks in Kaufhof- und Karstadt-Filialen statt.

In vier hessischen Städten finden Warnstreiks in Kaufhof- und Karstadt-Filialen statt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat die Gewerkschaft Verdi an Karsamstag zu Warnstreiks in fünf Städten aufgerufen.

Am Samstag streiken Mitarbeiter und Mitarbeiterinnendes des insolventen Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks und Protest gegen den harten Sanierungskurs an hessischen Standorten aufgerufen.

Am Karsamstag sollen die Filialen in Frankfurt, Sulzbach, Wiesbaden, Darmstadt und Viernheim ganztägig bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Das betrifft die Filialen Frankfurt-Hauptwache (Kaufhof) und Frankfurt-Zeil (Karstadt), Main-Taunus-Zentrum (Kaufhof), Karstadt und Kaufhof in der Wiesbadener Kirchgasse, Karstadt und Kaufhof in Darmstadt sowie Karstadt in Viernheim.

Zweiter Sanierungsversuch

Verdi-Gewerkschaftssekretär Matthias Schäfer sagte dem hr, er gehe davon aus, dass es in den acht Filialen eine Notbesetzung geben werde und sie so trotzdem für Kunden geöffnet sind. Eine Kundgebung, die ursprünglich in Frankfurt stattfinden sollte, wurde von der Gewerkschaft abgesagt.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hat der Warenhauskonzern Insolvenz mit einem Schutzschirmverfahren beantragt. Der von den Gläubigern befürwortete Sanierungsplan sieht in Hessen die Schließung von sieben Warenhäusern vor.

Betroffen sind Filialen in Offenbach, Wiesbaden, Frankfurt (ehemals Karstadt), Hanau, Limburg, Viernheim und Darmstadt. Acht hessische Kaufhäuser sollen hingegen weitergeführt werden.

Schließungspläne von Galeria Karstadt Kaufhof Verdi warnt vor "Sterben auf Raten" Mehr als 600 Beschäftigte könnten wegen der Schließung von sieben hessischen Galeria-Filialen ihren Job verlieren, fürchtet Verdi. Die Gewerkschaft sorgt sich auch um die verbleibenden Standorte - und die Zukunft der Innenstädte. Zum Artikel

Ein erster Anlauf war 2020 während des ersten Corona-Lockdowns gestartet worden. Er hatte dem Unternehmen trotz der Schließung von rund 40 Filialen, des Abbaus von etwa 4.000 Stellen und der Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden nur vorübergehende Entlastung gebracht.

Nach Angaben von Verdi will Galeria Karstadt Kaufhof mit der Gewerkschaft einen Haustarifvertrag für die verbleibenden Filialen aushandeln. Verdi verlangt aber eine Rückkehr des Unternehmens zum Flächentarifvertrag des Einzelhandels sowie Zulagen für die Beschäftigten in Form von Geld und Warengutscheinen.