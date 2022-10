Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. Damit will die Gewerkschaft den Druck in der aktuellen Tarifauseinandersetzung um acht Prozent mehr Geld erhöhen. Betroffen sind Betriebe in ganz Hessen.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall noch bis Mittwoch weiter streiken. Bundesweit gibt es seit Montag Warnstreiks - auch in Hessen: Bei Avo Carbon in Frankfurt legten Beschäftigte zu Wochenbeginn die Arbeit nieder. In Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) beteiligten sich Mitarbeiter der Firma Buderus Guss an dem Streik.

"Wieder einmal braucht es offensichtlich wirtschaftlichen Druck durch Arbeitsniederlegungen, um Bewegung in die Tarifverhandlungen zu bekommen", sagte Robert Weißenbrunner von der IG Metall Hanau-Fulda. Die Gewerkschaft listete Betriebe auf, die am Montag zumindest teilweise ebenfalls bestreikt wurden.

Vaccumschmelze und Bruker EAS in Hanau

GKN in Offenbach

Zeppelin in Rödermark (Offenbach)

(Offenbach) Alstom Transportation, Rheinmetall Landsysteme, Zeppelin Systems, Henschel und Hanomag in Kassel

Mahle in Wölfersheim (Wetterau)

Die Warnstreiks sollen am Dienstag fortgesetzt werden, dann unter anderem in folgenden Unternehmen:

Daimler Truck in Kassel

Essex Furukawa Wire in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg)

(Waldeck-Frankenberg) John Crane in Fulda

Piller, Diskus, Georg Martin und Roof Systems in Dietzenbach (Offenbach)

(Offenbach) LMS in Obertshausen (Offenbach)

(Offenbach) Robert Bosch in Lollar (Gießen)

Gewerkschaft: Acht Prozent Erhöhung für Unternehmen leistbar

Die Gewerkschaft hatte in der vergangenen Woche ein in Sulzbach (Main-Taunus) vorgestelltes Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt und Warnstreiks angekündigt. "Mehrere Wochen haben die Arbeitgeber die Tarifverhandlungen verschleppt, um dann in einer dritten Verhandlungsrunde ein erstes, aber völlig unzureichendes Angebot zu unterbreiten", sagte Weißenbrunner. Faktisch werde bislang nur eine unzulängliche Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat für die nächsten 30 Monate in Aussicht gestellt. "Angesichts der ökonomischen Herausforderungen und der deutlich gestiegenen finanziellen Belastungen der Beschäftigten ein unverantwortliches Verhalten der Arbeitgeber", sagte er.

Mit Blick auf die stark gestiegenen Verbraucherpreise verlangt die Gewerkschaft bei einer Laufzeit von zwölf Monaten acht Prozent mehr Geld für die rund 380.000 Beschäftigten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wichtigstes Ziel sind dauerhafte Erhöhungen der Sätze in den Lohntabellen. "Die Forderung von acht Prozent Entgelterhöhung ist trotz gestiegener Betriebskosten für die Unternehmen leistbar", betonte Weißenbrunner. "In aller Regel können sie die gestiegenen Kosten an die Kunden und Lieferanten weitergeben und gleichzeitig sind in den allermeisten Betrieben die Auftragsbücher voll."

Arbeitgeber: Tabellenerhöhung nur bei 30 Monaten Laufzeit

Der Arbeitgeberverband M+E hatte eine steuer- und abgabenfreie "Inflationsausgleichsprämie" von 3.000 Euro sowie eine spätere, noch unbezifferte Erhöhung in den Gehaltstabellen vorgeschlagen. "Die steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung hilft unmittelbar und sie hilft vor allem den Arbeitnehmern in den unteren Lohngruppen", hatte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Oliver Barta, erklärt. Wachstum könne nur verteilt werden, wenn in der Fläche auch welches vorhanden sei. Eine Tabellenerhöhung sei daher nur bei 30 Monaten Laufzeit vorstellbar.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. November geplant.

