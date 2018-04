Die Streikwelle im öffentlichen Dienst trifft am Mittwoch besonders Wiesbaden. Im Busverkehr geht nichts. Die Gewerkschaft Verdi steht in der Kritik, weil auch Schulbusse ausfallen.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Mittwochmorgen in Wiesbaden den Nahverkehr lahmgelegt. "Bei uns fährt heute nichts", sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft ESWE. Mehr als 1.040 Mitarbeiter des Unternehmens hatte Verdi zum Arbeitskampf aufgerufen, darunter 650 Busfahrer.

Verkehsgesellschaft kritisiert Verdi

Seit 3.30 Uhr am Morgen haben die Busfahrer in Wiesbaden ihre Arbeit niedergelegt. Mit einem Bus haben die Streikenden die Ein- und Ausfahrt des Depots blockiert, so dass kein Fahrzeug rein oder rausfahren kann. Der Warnstreik dauert den ganzen Tag. "Am Donnerstag fahren wir wieder", sagte die ESWE-Sprecherin zu hessenschau.de.

Generell habe die Verkehrsgesellschaft Verständnis für die Forderungen ihrer Fahrer, mit der Organisation und dem Termin des Warnstreiks sei man allerdings unzufrieden. "Wir sind enttäuscht, dass der Streik in der Schulzeit stattfindet.

Auch unserer Bitte, zumindest die Schulbusse fahren zu lassen, damit die Schüler sicher zur Schule kommen, ist Verdi nicht nachgekommen", sagte die Sprecherin. Rund 800 Menschen nahmen laut Gewerkschaft an einer Verdi-Kundgebung in Wiesbaden teil.

Weitere Streiks in Südhessen

In Südhessen werden am Mittwoch auch Krankenhäuser, Verwaltungen, Kitas und die Müllabfuhr bestreikt. Im Kreis Limburg-Weilburg etwa sind alle Kliniken betroffen, auch in Riedstadt, Heppenheim und Groß-Gerau streiken Klinik-Mitarbeiter. In Darmstadt soll gegen Mittag eine Kundgebung auf dem Marktplatz stattfinden, Verdi erwartet bis zu 4.500 Teilnehmer.

Am Dienstag hatte der erste Tag der bundesweiten Warnstreikwelle große Teile des Frankfurter Flughafens und des Nahverkehrs in Kassel gelähmt. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt mussten wegen der Warnstreiks von den ursprünglich 1.441 geplanten Flügen mehr als 650 annulliert werden. Betroffen waren rund 90.000 Passagiere, wie der Betreiber Fraport mitteilte.

Verdi und der ebenfalls beteiligte Deutsche Beamtenbund wollen mit den Warnstreiks Druck aufbauen für die möglicherweise entscheidende Tarifrunde am 15. und 16. April in Potsdam. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

