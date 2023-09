Gleis-Ausbau per Hubschrauber: Die Bahn will in Frankfurt Oberleitungsmasten einschweben lassen.

Gleis-Ausbau per Hubschrauber: Die Bahn will in Frankfurt Oberleitungsmasten einschweben lassen. Bild © Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Warum am Donnerstag Oberleitungsmasten über Frankfurt schweben

Wer am Donnerstag in Frankfurt zum Himmel schaut, könnte sehen, wie Hubschrauber Oberleitungsmasten durch die Luft tragen. Das Spektakel ist Teil eines seit Jahren andauernden Bauprojekts der Deutschen Bahn.

Spektakuläre Bauarbeiten für eine neue S-Bahntrasse sind bald in Frankfurt zu sehen: Am Donnerstag (21. September) sollen Helikopter 25 neue Oberleitungsmasten auf der Strecke zwischen Frankfurt und Friedberg versetzen, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.

Per Hubschrauber sollen die Masten also "durch die Luft schweben", so die Bahn. Geplant sind die Arbeiten zwischen den Frankfurter Stadtteilen Ginnheim und Eschersheim - von etwa 8 bis 12 Uhr. "Die Fachkräfte brauchen jeweils etwa drei Minuten, um einen Oberleitungsmast aufzustellen", hieß es von der Bahn.

Zugverkehr soll normal weiterlaufen

Reisende sollen durch die Bauarbeiten nicht gestört werden, denn der Zugverkehr soll während der Aktion normal weiterlaufen. Vorteil des Hubschraubereinsatzes sei, dass die parallel verlaufende Strecke nicht gesperrt werden müsse.

Schaulustige müssten allerdings mit "dem Lärmpegel eines typischen Hubschraubereinsatzes" rechnen, warnt die Bahn. Es sei außerdem streng verboten, die Bahnanlagen und die Baustellen zu betreten.

Ausbau dringend nötig

Hintergrund der Helikopter-Aktion ist der Ausbau der S6. Die oftmals verspätete S-Bahnlinie bekommt eine eigene Trasse. Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel wird daher vierspurig. So sollen Züge dort künftig im 15-Minuten-Takt fahren können.

Seit 2017 baut die Bahn die Strecke aus. Fahrgäste müssen sich seitdem immer wieder mit Voll- und Teilsperrungen bis Friedberg arrangieren.

Der Ausbau ist dringend nötig: Rund 60.000 Fahrgäste nutzten die Strecke nach Angaben des RMV an einem typischen Wochentag vor der Corona-Pandemie. 300 Fernzüge, Regionalexpresse, S-Bahnen und Güterzüge rollen täglich an Bad Vilbel vorbei - bisher alle auf demselben Paar Schienen.