Auf dem grauen Kapitalmarkt lässt sich viel Geld verlieren. Die Verbraucherzentrale Hessen hat nun untersucht, warum sich Anleger trotzdem immer wieder bei diesen Finanzprodukten über den Tisch ziehen lassen. Sie stießen auf ähnliche Muster.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Warum Anleger auf zweifelhaft Finanzanlagen reinfallen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Urlaubsreisen kann sich das Rentner-Ehepaar Altmann aus Otzberg in Südhessen nicht mehr leisten. Vergangenes Jahr haben die beiden erfahren, dass ihre 10.000 Euro unwiederbringlich verloren sind. Dabei hatten sie es einige Jahre zuvor in ein angeblich sicheres Finanzprodukt gesteckt. Es ging um Container-Schiffe. Die seien TÜV-geprüft, das Ganze ein Zukunftsmarkt, wurde dem mittlerweile 73 Jahre alten Hans-Jürgen Altmann damals erzählt. Am Ende hatte er den Eindruck: "Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen."

Das Risiko schien überschaubar, dazu winkte eine Rendite von zehn Prozent pro Jahr. Die bekamen die Altmanns im ersten Jahr auch, im zweiten nicht mehr. Die Firma meldete Konkurs an, die Schiffe seien verrostet, bekam Regina Altmann zu hören: "Als ich hörte, dass die verschrottet werden sollen, war ich geschockt."

Der Tipp kam vom Nachbarn

Besonders bitter für die Familie: Der Tipp für die Geldanlage kam vom Nachbarn. Kein Einzelfall. "Oft sind es Bekannte und Verwandte, die die zweifelhaften Finanzanlagen empfehlen", berichtet Nadine Mayer. Sie ist eine der Autoren einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Marktwächter Finanzen der Verbraucherzentrale Hessen, die untersuchte, warum Menschen im hochriskanten grauen Kapitalmarkt investieren.



Im Rahmen ihrer Studie haben Mayer und ihre Kollegen mit 16 Anlegern lange Gespräche über ihre Motive geführt. Da heißt es etwa, das sei alles über die persönliche Schiene gelaufen, man habe sich einfach nicht vorstellen können, dass jemand sie auf Glatteis habe führen wollen. "Weil die Betroffenen diese Personen über Jahre hinweg kennen, vertrauen sie ihnen blindlings." Treten dann die ersten Verluste auf, sei die Enttäuschung besonders groß.

Vorsicht vor Investitionen in emotionalen Ausnahmesituationen

Zu den Betroffenen zählen Hausfrauen, Rentner, Lehrer aber auch Angestellte. Manche hatten über 180.000 Euro in den grauen Kapitalmarkt investiert. Meistens gingen den Investitionen einschneidende Erlebnisse voraus. Häufig seien die Menschen plötzlich durch ein Erbe auf einen Schlag an viel Geld gekommen, sagt Mayer. Konfrontiert mit Todesfällen, schweren Krankheiten oder Scheidungen seien dann viele Verbraucher sowieso schon emotional mitgenommen. Zugleich fühlten sich die Betroffenen oft auf sich allein gestellt. Dazu komme der Wunsch für die Zukunft vorzusorgen, um nicht später in die Altersarmut zu rutschen.

"In solchen Phasen schließen Betroffene Verträge ab, obwohl sie die Produkte überhaupt nicht kennen und die damit verbundenen Risiken", sagt Verbraucherschützerin Mayer. Sie seien darüber auch nicht ausreichend oder gar nicht informiert worden, hätten viele Anleger im Nachhinein auch berichtet.

Anleger haben bereits Milliarden verloren

Unternehmensbeteiligungen, Genussrechte, Nachrangdarlehen: Die Produkte des grauen Kapitalmarkts sind kompliziert und vielfältig. Um sie vertreiben zu dürfen, brauchen die Anbieter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin keine Erlaubnis, anders als etwa Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften. Sie werden weniger strenger kontrolliert, manchmal gar nicht.

Wie viel Geld Verbraucher mit solchen Produkten verlieren können, lässt sich nur punktuell nachvollziehen. Als größter Anlegerskandal Deutschlands gilt die Pleite des Container-Vermieters P & R. Verbraucher hatten hier 3,5 Milliarden Euro investiert, über die Hälfte soll nach Schätzungen von Verbraucherschützern verloren sein.

Vorsicht vor einfachen Faustregeln

Die Verbraucherzentrale warnt davor, simplen "Faustregeln" Glauben zu schenken, etwa, dass eine Investition in Betongold immer eine sichere Sache sei. Am grauen Kapitalmarkt würden Verbraucher nämlich in der Regel nicht direkt in Immobilien investieren, sondern in geschlossene Immobilienfonds. Die bergen ein hohes Risiko, im schlimmsten Fall kann das Geld komplett weg sein.

Außerdem sollte sich niemand zu einem Geschäft drängen lassen, weder im persönlichen Gespräch noch am Telefon. Gerade bei großen Summen sollte man sich eine Zweitmeinung einholen. Und Verbraucher sollten sich im Vorfeld überlegen, ob sie es verkraften, wenn es zu Verlusten kommt.