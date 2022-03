Die traditionsreiche Steinfurther Rosen-Union steht vor dem Aus. Ein Landwirt will stattdessen auf Nutzhanf setzen und im Rosendorf ein Cannabis-Zentrum errichten. Von der Idee sind vor Ort allerdings nicht alle berauscht.

Die einen haben Namen wie Pretty Sunrise, Amber Queen oder Grande Amore. Die anderen heißen Futura 75, Cannakomp oder Hibrid TC. Steinfurther Rosensorten sind weltbekannt. Doch wo früher edle Schönheiten blühten, sollen demnächst meterhohe Hanfpflanzen emporschießen - zumindest wenn es nach einem ortsansässigen Rosenbauern geht. Denn: Das traditionsreiche Wetterauer Rosendorf steckt in einer tiefen Krise.

Seit rund 150 Jahren werden im Bad Nauheimer Ortsteil Steinfurth Rosen angebaut. Als in den 1960er-Jahren die Nachfrage boomte, gründeten die Landwirte eine Vermarktungsgenossenschaft. Seitdem bringt die Rosen-Union ihre Pflanzen gemeinsam in Geschäfte und Onlineshops, vor Ort gibt es einen großen Hofladen mit Café und einem 6.000 Quadratmeter großen Schaugarten.

Wurden in Hochzeiten noch neun Millionen Steinfurther Rosen jährlich verkauft, sind es derzeit allerdings nur noch eine halbe Million. Der Rosen-Union mangelt es an der Nachfrage - und am landwirtschaftlichen Nachwuchs, der die Tradition weiterführen will. Inzwischen steht fest: In absehbarer Zukunft wird sich die Genossenschaft auflösen. Was tun also mit dem hervorragenden Boden in der Wetterau und den gemeinsamen Gebäuden?

"Nutzhanf ist zu Unrecht lange Zeit vergessen worden"

Einer von der übriggebliebenen Rosen-Genossen ist Werner Ruf. Er hat nun publik gemacht, dass er im Rosendorf gerne den Hanfanbau voranbringen würde. Nicht den Hanf für Drogen, betont Ruf, sondern Nutzhanf, der zu ganz unterschiedlichen Produkten und Materialien verarbeitet werden könne.

"Nutzhanf ist zu Unrecht lange Zeit vergessen worden", meint Ruf. Dabei biete er sehr viele Möglichkeiten, passe gut in die Fruchtfolge und sei zudem extrem genügsam, was Ansprüche an Boden und Wasser angeht. "Hanf wächst fast überall und braucht quasi keinen Dünger, um gut zu wachsen."

Weitere Informationen Hanf (lateinisch Cannabis) gilt als eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt, die schon seit rund 8.000 Jahren zur Herstellung von beispielsweise Seilen verwendet wird. Nutzhanf bezeichnet Cannabis-Pflanzen, die nicht zur Herstellung von Rausch- oder Arzneimitteln geeignet sind, sondern für die industrielle Verwendung in anderen Produkten. Sie enthalten zwar etwa 20 Prozent CBD, dafür aber weniger als 0,2 Prozent berauschendes THC. Marihuana-Pflanzen enthalten dagegen mehr als 20 Prozent THC. Ende der weiteren Informationen

Hanf-Händler: Ein Hanf-Zentrum für Steinfurth

Einen Verbündeten hat der Landwirt schon: Thomas Schütz, der seit 30 Jahren mit Hanf handelt und mit einem thüringischen Unternehmen für Hanfproduktion arbeitet. Nach eigenen Angaben hat Schütz bereits mehrere Landwirte bei der Umstellung auf Nutzhanf beraten. Er betont: Es gehe nicht darum, die Rosenzucht in Steinfurth komplett aufzugeben. "Aber die Kombination aus schönen Rosen und Hanf – das ist eine megasmarte Idee", sagt er. Teil der Vision: In den bald obsoleten Gebäuden der Rosen-Union soll eine Art Hanf-Zentrum entstehen, um Menschen über die Nutzpflanze zu informieren.

Schütz sagt: Mit Beginn der veganen Bewegung sei das Interesse an Nutzhanf wieder gestiegen, derzeit komme er vor allem durch die Diskussion über die Marihuana-Legalisierung noch mal stärker in den Blick. "Hanf ist in aller Munde, selbst die Bundesregierung spricht davon."

Der Hanf-Händler ist überzeugt: Für die Pflanze gibt es vielfältige Nutzungsmöglichkeiten - und zwar für alle Teile von ihr. Die Samen könnten zum Beispiel zu biologischen Nahrungsmitteln wie Öl verarbeitet werden, aus den Fasern könne man etwa Dämmstoffe, Papier oder Heizpellets machen. "Man pflegt das Pflänzchen von der Saat bis zur Ernte 100 Tage lang und kann es dann komplett verwenden."

Landesbauernverband: "Noch ein Nischenprodukt"

Bernd Weber vom Landesbauern-Verband kennt einzelne Beispiele von Landwirten, die Nutzhanf anbauen. Aber es sei aktuell noch ein Nischenprodukt, sagt er. Doch auch Weber bestätigt: Für die Fruchtfolge könne der Anbau durchaus sinnvoll sein sein und Nutzhanf sei eine vielversprechende Pflanze, die auch in Hessen eine lange Geschichte habe.

Ob der Anbau einer relativ seltenen Pflanze aber schlussendlich langfristigen Erfolg hat, sei vor allem eine unternehmerische Frage. Landwirte müssten vorher eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung machen. "Wir sagen: Geht immer von der Nachfrage aus und baut nicht in der Hoffnung irgendwas an, dass das schon irgendjemand kauft."

Ein bisschen Pioniergeist gehöre bei so etwas natürlich auch dazu, meint Weber. Bestenfalls seien es mehrere Landwirte, die sich für solche Projekte zusammentun. "Dann ist es zum Beispiel einfacher, Fördergelder für eine Anschubfinanzierung zu beantragen." Weber verweist auf ein Beispiel aus dem Werra-Meißner-Kreis: Dort haben sich bereits mehrere Bauern für ein gemeinsames Nutzhanf-Projekt zusammengeschlossen. Sie konnten dafür verschiedene Fördergelder akquirieren, etwa von der EU.

Begeisterung hält sich in Grenzen

Auch Rosenbauer Werner Ruf würde gerne noch mehr Steinfurther für den Hanf begeistern und weiter genossenschaftlich arbeiten. Um ganz alleine loszulegen, fehle ihm auch das Geld, meint er. Im Ortsbeirat und in der Rosen-Union hat er die Idee schon vorgestellt. Dort waren die Reaktionen allderings eher verhalten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft, Heinz Thönges, kann mit dem Vorschlag bisher nicht viel anfangen. Ihm komme das ein bisschen merkwürdig vor, zudem sei die Idee über die Köpfe der anderen hinweg entwickelt worden, sagt Thönges. Und er kritisiert: "Vor allem werden gerade doch Lebensmittel gebraucht, man sollte jetzt eigentlich dafür sorgen, dass die Leute Brot kriegen."

Mehrere Interessenten für Rosen-Union-Gelände

Thönges glaubt nicht daran, dass viele Rosenbauern mit einsteigen werden. Schon allein, weil viele Steinfurther Betriebe gar nicht mehr existieren würden und sich die Jüngeren inzwischen lukrativere Jobs gesucht hätten. "Ob da jetzt jemand den Rückschritt macht und sagt: Hurra, jetzt bauen wir Hanf an - das wage ich zu bezweifeln."

Derzeit laufen die Verhandlungen rund um die Auflösung der Rosen-Union und den Weiterverkauf noch. Neben dem Vorschlag mit dem gemeinschaftlichen Hanfanbau gibt es laut Thönges auch mehrere Kaufinteressenten. Was genau dann auf dem Gelände der Rosen-Union wächst oder gebaut wird, sei dann wohl Sache des neuen Eigentümers, meint er. "Auch wenn es durchaus das Bestreben der Rosen-Union ist, dass das weiterhin was im grünen Bereich ist."