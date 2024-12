Nach dem Warnstreik am Montag hat der Betriebsrat von Volkswagenwerk Kassel am Standort Baunatal alle Beschäftigten des Standorts zu einer Betriebsversammlung eingeladen.

Der Betriebsratsvorsitzende Carsten Büchling informierte über die aktuelle Situation des Konzerns und des Standorts in Nordhessen. Büchling betonte noch einmal die Wut unter den Beschäftigten. Dazu herrsche große Verunsicherung über die eigene Zukunft.

Davon betroffen sind auch die mehr als 500 Auszubildenden am Standort Baunatal. Die IG Metall fordert für sie monatlich 170 Euro mehr Entgelt. Ob diese Lohnerhöhung kommen wird, steht in den Sternen, ebenso ob die Azubis nach Abschluss der Ausbildung übernommen werden.

Wie es den derzeitigen Auszubildenden mit den Umstrukturierungen und den drohenden Sparplänen geht, erzählen sie hier.

"Ich habe alles auf Volkswagen gesetzt. Ich hatte sehr viele Pläne und will auch immer noch meine Ausbildung erfolgreich abschließen. Danach muss ich schauen: Behält Volkswagen mich oder wollen Sie mich rauswerfen - das weiß ich zurzeit nicht. Ich werde auf jeden Fall weiter alles geben - und ich werde auch weiter für meine Zukunft streikbereit sein.

Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. Es wird alles immer teurer und ich möchte irgendwann ausziehen und eine Familie ernähren. Es gibt Familien, die komplett auf ihren Job hier angewiesen sind. Die haben keinen Plan B.

Vielleicht werde ich doch noch studieren oder Ausbildungsbeauftragte werden. Zu wissen, dass ich hier vielleicht gar keine Zukunft habe, darüber mache ich mir viele Gedanken."

"Ich habe mit gestreikt, um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht. Wir haben keine Einnahmen mehr, wir können die Familie nicht mehr ernähren.

Alles hängt am seidenen Faden. Wir müssen den Standort wechseln, sollte das Werk schließen. Ich fordere, dass sich was ändert und wir ein bisschen Einsicht vom Vorstand bekommen, dass der Standort hier erhalten bleibt."

"Die Stimmung ist nicht gut, weil es der Firma schlecht geht. Ich habe Sorge, dass Werke schließen - und dass es dann weitergeht und nicht mehr aufhört."

"Ich will ein klares Zeichen setzen, dass mit meiner Zukunft hier nicht gespielt wird. Die Ausbildung habe ich hier angefangen, weil ich einen sicheren Arbeitgeber wollte und meine Zukunft hier sehe. Die wird mir gerade gestohlen. Die Stimmung im Werk ist sehr angespannt, weil keiner weiß, wie es weitergeht."

Azubis im Volkswagenwerk Kassel

Im Volkswagenwerk Kassel gibt es in der Produktion Auszubildende in den Bereichen Getriebe, E-Antrieb, Gießerei und Presswerk sowie Warmumformung.



Weitere sind in der Qualitätssicherung, Logistik, IT und vielen anderen Abteilungen verteilt. Dazu gibt es rund 70 Dualstudierende und sogenannte Agebi+. Letztere erhalten nach einer erfolgreichen Ausbildung eine Studienförderung. Laut einem Unternehmenssprecher will der Konzern neue Azubis "aktuell auf gleich bleibendem Niveau zu den vergangenen Jahren" einstellen.

