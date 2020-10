Was das Lastenrad im Familienalltag packt - und was nicht

Immer mehr Menschen satteln aufs Lastenrad um. hessenschau.de hat eine Familie aus Frankfurt besucht, die in ihrem Alltag fast alles mit dem Lastenrad erledigt. Ganz auf ihr Auto verzichten will sie aber nicht.

Um 7.45 Uhr ist Abfahrt. Helene und Steffen Fuchs packen ihre Kinder Pauline und Moritz aber nicht wie viele Eltern auf die Rückbank ihres Autos, sondern in ihr neues Lastenrad. "Die Kinder finden es super, manchmal schlafen sie sogar auf der Heimfahrt ein", sagt Helene Fuchs.

Der Weg zur Kita und zur Arbeit führt sie vom Osten Frankfurts in den Westen. Seit März legt sie diese Strecke mit dem Lastenrad zurück. Mit dem Auto bräuchte sie für den gleichen Weg bis zu 45 Minuten, die Parkplatzsuche noch nicht mit eingerechnet. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre sie von Tür zur Tür fast eineinhalb Stunden unterwegs. "Jetzt fahren wir 20 bis 25 Minuten morgens mit dem Lastenrad", sagt Helene Fuchs.

40 Prozent mehr E-Lastenräder in Deutschland

Immer mehr Menschen in Hessen und in Deutschland legen sich ein Lastenrad zu. Der Zweirad-Industrie-Verband gibt jedes Jahr die Verkaufszahlen für Deutschland bekannt: 2019 wurden 54.400 E-Lastenräder, also Lastenräder mit Elektro-Antrieb, verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 40 Prozent mehr. Der Anstieg von 2017 auf 2018 war sogar noch größer: Damals stiegen die Verkaufszahlen um 80 Prozent.

Familie Fuchs entschied sich im März 2020 für ihr E-Lastenrad. Die Familie ist fahrradaffin, schon früher fuhr Helene Fuchs mit dem Fahrrad zur Kita und anschließend zur Arbeit, Sohn Moritz saß im Kindersitz. Dann kam Tochter Pauline - und mit ihr die Frage: Auto, Fahrradanhänger oder Lastenrad?

Ihnen gefällt's: Moritz und Pauline Fuchs im Lastenrad. Bild © Alisa Schmitz/hr

"Das Lastenrad ist eine teure Anschaffung, überhaupt keine Frage", erklärt Helene Fuchs. "Wir haben uns aber bewusst für so eine hohe Investition entschieden. Das ist natürlich etwas, was wahrscheinlich nicht für jeden drin ist."

Lastenrad als Luxusgut?

Die Preise für Lastenräder starten bei etwa 1.500 Euro ohne Elektro-Antrieb und gehen bis zu 6.000 Euro mit elektrischer Unterstützung. Familie Fuchs hat für ihr Lastenrad 5.500 Euro bezahlt. "Es ist schon auf jeden Fall irgendwo noch ein Luxusgut", sagt Steffen Fuchs. "Wir fahren aber auch deutlich weniger Kilometer mit dem Familienauto und haben einige Liter an Sprit eingespart."

Für die Lastenradförderung des hessischen Umweltministeriums sattelte Familie Fuchs zu früh um. Im Juli 2020 startete das Programm, das die Antragsteller mit bis zu 1.000 Euro beim Kauf eines E-Lastenrades unterstützt. In den ersten Tagen gingen bereits mehrere hundert Anträge ein. Weil der Andrang so groß war, wurde der Geldtopf kurzfristig von 900.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro aufgestockt. Anfang September war das Geld aufgebraucht.

Weitere Informationen Hessische Lastenradförderung 1.694 Anträge gingen bis zum Stichtag (8. September 2020) beim hessischen Umweltministerium ein. Mehr als die Hälfte der Anträge wurde dem Ministerium zufolge bis Mitte Oktober bereits bewilligt, der Rest befindet sich noch in der Prüfung. Auch eine erste geografische Einordnung gibt es: Mehr als 200 Anträge kamen aus den Städten Frankfurt und Darmstadt, über 40 Anträge kamen jeweils aus Wiesbaden und Offenbach. Insgesamt wurden Anträge aus 335 Kommunen eingereicht. Ende der weiteren Informationen

Die Grenzen des Lastenrads

Auf Autos verzichten kann und will die Familie aber trotzdem nicht. Steffen Fuchs arbeitet im Vertrieb und ist unter der Woche bis zu 2.000 Kilometer mit seinem Firmenwagen unterwegs. "Ich denke im Alltag in der Stadt kann man das Auto komplett durch das Lastenrad ersetzen", sagt Helene Fuchs. "Unser Familienauto bleibt tatsächlich jetzt unter der Woche komplett stehen." Aber auch das Lastenrad komme an seine Grenzen - immer dann, wenn es um weitere Strecken wie die Fahrt in den Urlaub oder den Einkauf im Möbelhaus geht.

Helene Fuchs fährt unter der Woche nur noch Lastenrad - sei es zur Kita, zur Arbeit, zum Einkauf oder abends in die Stadt, um sich mit Freunden zu treffen. Auch der bevorstehende Winter werde daran nichts ändern, meint Helene Fuchs: "Das Rad lässt sich komplett schließen, die Kinder sitzen immer im Trockenen und ich kann mich regenfest anziehen. Vielleicht lege ich im Winter noch eine Wärmflasche zu den Kindern." Das einzige Hindernis: Schnee. Da würde auch Helene Fuchs das Lastenrad stehen lassen.

"Unabhängig und wesentlich entspannter"

Eine andere Frage ist die der Sicherheit: Man sei im städtischen Verkehr "natürlich ein bisschen ungeschützter" als im Auto, meint Helene Fuchs. Angst um ihre eigene Sicherheit oder die ihrer Kinder hat sie aber nicht. Und wo parkt man das doch recht sperrige Lastenrad? Bei Familie Fuchs gibt es einen Innenhof, dort kann das Rad angeschlossen und unter einer Plane vor Wind und Wetter geschützt werden. An ihrer Arbeitsstelle kann Helene Fuchs das Rad in die Tiefgarage stellen. In der Innenstadt auf dem Gehweg wird es dagegen schon etwas eng.

Insgesamt zieht Helene Fuchs nach sieben Monaten mit Lastenrad ein positives Fazit: "Für mich ist das wirklich ein neues Lebensgefühl, weil wir einfach sehr unabhängig sind. Der Stress im Straßenverkehr mit dem Auto ist ein ganz anderer als mit dem Rad. Wir sind wesentlich entspannter." Und sie glaubt fest daran, in Zukunft noch mehr Lastenräder im Frankfurter Stadtverkehr zu sehen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 20.10.2020, 19.30 Uhr