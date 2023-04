Große Teile des Heizungs-, Klimatechnik-, und Wärmepumpenherstellers Viessmann aus Allendorf (Eder) werden verkauft. Was bedeutet das für die Region Nordhessen und was genau macht Viessmann eigentlich? Fragen und Antworten rund um den Milliarden-Deal.

Der Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global. Im Gegenzug übernimmt die verbleibende Viessmann-Gruppe ein Aktienpaket und wird einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstagabend von dem nordhessischen Unternehmen erfuhr. Laut Reuters erhält die Gründerfamilie 80 Prozent des Kaufpreises von insgesamt zwölf Milliarden Euro in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien.

Was sagen die Menschen in der Region zum Viessmann-Verkauf?

Bei den Menschen in Allendorf an der Eder (Waldeck-Frankenberg) sorgt die überraschende Nachricht für Bestürzung. Der Teil-Verkauf von Viessmann sei "schlimm für die Region" und "schockierend für die Betroffenen", nun müsse man "erst mal abwarten", sagten Menschen, die der hr fragte.



Die Meldung über die milliardenschwere Übernahme der Sparte Klimalösungen des Familienunternehmens sprach sich in der 7.500-Einwohner-Gemeinde schnell herum. Auf der Straße ist der Verkauf an den US-Konzern Carrier Global Thema Nummer 1. Auch, weil es zügig gehen wird. Das Geschäft soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie die Konzerne am Dienstagabend mitteilten.

Wie reagieren die Viessmann-Beschäftigten auf den geplanten Deal?

Die Belegschaft zeigte sich am Dienstag zurückhaltend. Man sei selbst überrascht worden von der ganzen Sache und müsse erst mal abwarten, sagten einige auf hr-Anfrage. Andere sehen die Übernahme positiv: "1a für die Firma! Gerade in der Sparte Wärmepumpen müssten wir definitiv mehr investieren", so ein Viessmann-Mitarbeiter, da komme so ein Investor für die Firma doch ganz gut.



In der am Dienstagabend veröffentlichten Stellungnahme hieß es, Viessmann und Carrier hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt. So sollen betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen sein. Wichtige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte seien für fünf Jahre gesichert. Der Hauptsitz in Allendorf (Eder) sei für zehn Jahre gesetzt. An die Mitarbeiter der Sparte Klimalösungen soll eine Sonderprämie in Höhe von 106 Millionen Euro "für 106 Erfolgsjahre" ausgeschüttet werden.

Wie beurteilt die Gewerkschaft IG Metall den Viessmann-Verkauf?

Ob der Verkauf der größeren Viessmann-Sparte Klimalösungen, zu der auch das Geschäft mit den Wärmepumpen zählt, für die Region den Wegfall von Arbeitsplätzen bedeute, lasse sich derzeit schwer sagen, so Dennis Schindehütte, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Nordhessen. Seit 2019 ist er zuständig für Viessmann.



Auch für ihn war die Nachricht vom Verkauf der Wärmepumpen-Sparte eine Überraschung, wie er sagte. Diese mache immerhin 85 Prozent des Konzernumsatzes aus. Beurteilen wolle er die Entscheidung nicht, sagte er, dafür kenne er noch zu wenige Hintergründe und Details.



Allerdings sei es wirtschaftlich nachvollziehbar, dass man für ein Unternehmen Wachstum anstrebe. Viessmann zählt im Bereich Wärmepumpentechnik zu den Marktführern in Deutschland.

Was bedeutet der Verkauf des Familienunternehmens für den Standort Allendorf?

Die Entscheidung zum Verkauf bedeutet auch, dass Viessmann nicht länger das Familienunternehmen sein wird, das eine enge Bindung in die Region hat. So sei der Verkauf ein sehr emotionales Thema, erklärt Gewerkschafter Schindehütte. Auch, "weil die Belegschaft großen Wert darauf legt, in einem Familienunternehmen zu arbeiten".



Es werde am Ende darauf ankommen, was ein mögliches Wachstum für die Beschäftigten vor Ort bedeute, so Schindehütte. Immerhin sei in Allendorf "gefühlt jeder Zweite bei Viessmann beschäftigt".



Dass sich der Käufer Carrier Global bei der Übernahme der Linde AG 2004 wenig zimperlich zeigte und die Fertigung in Deutschland zwei Jahre später schloss, wollte Schindehütte am Dienstag nicht kommentieren. Man wisse im Falle Viessmann nicht mehr, als dass der Verkauf anstehe, so der Gewerkschafter.

Wie äußert sich die Landesregierung zum Viessmann-Deal?

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) teilten am Dienstag mit: "Wir sind sicher, dass die Eigentümer im Falle einer Übernahme weiterhin ein großes Interesse daran haben, dass Viessmann nicht nur insgesamt wachsen, sondern dass das auch am Standort Nordhessen stattfinden wird." Der Erfolg des Unternehmens basiere auf den qualifizierten und hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Was sagen lokale Politiker?

Bürgermeister Claus Junghenn (SPD) wollte sich auf Anfrage nicht äußern, auch Landrat Jürgen van der Horst (parteilos) wollte die Medienberichte über den geplanten Teil-Verkauf an das US-Unternehmen nicht kommentieren. Der Landkreis habe keine offizielle Stellungnahme seitens Viessmann erhalten, heißt es in einem Schreiben.

Was für ein Unternehmen ist Viessmann?

Viessmann wurde 1917 in Allendorf an der Eder (Waldeck-Frankenberg) von Johan Viessmann gegründet. Heute wird das Unternehmen in vierter Generation von Martin Viessmann und seinem Sohn Maximilian geführt.



Erst 2020 hatte die Geschäftsführung eine Family Holding gegründet, um so eine langfristige Unabhängigkeit unter Mitwirkung der Unternehmerfamilie über Generationen hinweg sicherzustellen.

Wie viele Menschen arbeiten bei Viessmann?

Insgesamt beschäftigt der Konzern laut eigenen Angaben 14.500 Mitarbeitende in 74 Ländern. In Deutschland arbeiten 7.200 Menschen für Viessmann, in der Hauptgeschäftsstelle am Standort Allendorf sind rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.



Seine Mitarbeitenden bezeichnet Viessmann als "Familienmitglieder". Bundesweit gibt es 33 Niederlassungen für Service, Beratungen und Schulungen. Neben dem Firmensitz in Allendorf sind mit Frankenberg, Frankfurt und Kassel drei weitere Standorte in Hessen.

Womit verdient Viessmann sein Geld?

Kurz gesagt: Mit Wärmen, Kühlen, Lüften. So schreibt es Viessmann auf seiner Homepage. Das Unternehmen hat traditionell Heizungstechnik produziert, sich aber im Bereich Klima- und Kühltechnik immer weiterentwickelt. So werden beispielsweise Kühlsysteme für Supermärkte und Gastronomie gefertigt, aber auch Öl- und Gasheizungen für Privatkunden, aber auch Blockheizkraftwerke für die Industrie.



Erst im letzten Jahr hatte Viessmann angekündigt, sich im Bereich Wärmepumpentechnik breiter aufzustellen und binnen 3 Jahren eine Milliarde Euro in die Entwicklung von Wärmepumpenheizungen und Produktionskapazitäten investieren zu wollen.



Mit Wärmepumpen soll die Klimabelastung verringert und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im August letzten Jahres den Heiz- und Klimatechnik-Hersteller besucht und sich über die Wärmepumpentechnik informiert.

Wie viel Umsatz macht Viessmann?

Im Jahr 2022 hat Viessmann laut eigenen Angaben 4 Milliarden Euro umgesetzt, davon wurden 53 Prozent im Ausland erzielt. Das bedeutet im Vorjahr ein Umsatzplus von 19 Prozent.

Wer ist der Käufer?

Der US-Konzern Carrier Global Corporation ist spezialisiert auf Kühl- und Klimatechnik für den Fahrzeug- und Lebensmittelbereich. Bei dem Unternehmen sind 53.000 Menschen beschäftigt. Mit der Übernahme will Carrier Global offenbar sein Geschäft international ausweiten.



Mehr als 12 Milliarden Dollar (umgerechnet 11 Milliarden Euro) sollen für den Deal fließen. Bereits 2004 hat Carrier den Bereich Kältetechnik der Linde AG übernommen - damals noch als Teil des Mischkonzerns United Technologies - um dann zwei Jahre später die Fertigung in Deutschland einzustellen und nach Tschechien und Frankreich zu verlagern. Das börsennotierte Unternehmen wird an der New Yorker Wall Street gehandelt.