Was Diesel-Fahrer in Frankfurt jetzt wissen müssen

Das Wiesbadener Verwaltungsgericht entscheidet über Diesel-Fahrverbote in Frankfurt. Das könnte zehntausende Autofahrer treffen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Zukunft des Diesels in Hessens größter Stadt.

Am Mittwochnachmittag entscheidet das Wiesbadener Verwaltungsgericht, ob in Frankfurt Diesel-Fahrverbote kommen. Das kann für die Stadt und Halter von Dieselfahrzeugen weitreichende Folgen haben.

Die Deutsche Umwelthilfe hat das Land wegen nicht eingehaltener EU-Grenzwerte für saubere Luft in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach verklagt. In der ersten Verhandlung geht es nur um Frankfurt. Die Entscheidung zu den anderen drei Städten soll zu späteren Terminen fallen.

Der Wagen hat erst 100.000 Kilometer drauf und ist ein verlässlicher Partner - aber darf nicht mehr in die Frankfurter Umweltzone fahren: Das könnte allen Haltern drohen, deren Fahrzeuge weniger als die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, dem Standard für die "Blaue Plakette".

Eine Chance haben noch Fahrzeuge mit einer Euronorm 5, allerdings nur, wenn sie umgerüstet werden - auf Kosten des Halters, denn die Hersteller wollen die Kosten in Höhe von etwa 1.500 bis zu 2.500 Euro nicht bezahlen. Modelle mit den niedrigeren Euronormen 4 oder 3 müssten künftig draußen bleiben aus Frankfurt, wenn das Fahrverbot kommt. Eine Umrüstung wäre in finanzieller Hinsicht nicht bei jedem Fahrzeug sinnvoll.

Von den Dieselautos, die mit Frankfurter Kennzeichen unterwegs sind, dürften künftig nur noch rund 48 Prozent durch die Stadt fahren - Fahrzeuge mit einer Euro-6-Norm. Alle anderen wären von dem Verbot betroffen, wenn sie nicht umrüsten können: Das beträfe rund 73.770 Fahrzeughalter mit Dieselautos der Euro-Normen 1 bis 5, wie Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes von 2018 zeigen . Rund 42 Prozent aller angemeldeten Autos in Frankfurt sind Diesel.

Autofahrer, die als Pendler jeden Tag in die Stadt kommen, sind dabei noch nicht berücksichtigt. Ein Blick auf die Gesamtzahlen für Hessen zeigt, dass in Frankfurt vergleichsweise viele Euro-6-Diesel angemeldet sind. Von allen in Hessen zugelassenen Dieselautos erfüllen dagegen nur rund 29 Prozent die Euro-6-Norm.

Vor Gericht geht es um den Luftreinhalteplan von Frankfurt und die Maßnahmen, um ihn einzuhalten. Das Umweltministerium hat dazu dem Gericht zahlreiche Maßnahmen vorgelegt, die vom Ministerium auf ihre Wirksamkeit durchgerechnet wurden und ohne Fahrverbot funktionieren sollen. Ziel des Luftreinhalteplans ist es, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid auf Dauer eingehalten wird. Er liegt bei maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 2017 hat Frankfurt das Ziel nicht erreicht, der Jahresmittelwert lag bei 47 Mikrogramm.

Auf insgesamt 114 Straßen in Frankfurt wurden 2017 die Grenzwerte überschritten. Der Erlass und die Fortschreibung des Luftreinhalteplans ist Ländersache, deswegen klagt die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land.

Dorothee Saar, bei der Umwelthilfe für Verkehr und Luftreinhaltung zuständig, ist sich sicher: Ein Dieselfahrverbot sei kaum zu vermeiden, die bisher bekannten Maßnahmen etwa für Frankfurt reichten nicht aus, um die Belastung langfristig stark genug zu senken. Sehen die Verwaltungsrichter das ähnlich, können sie am Mittwoch ein Diesel-Fahrverbot anordnen.

Ein Diesel-Fahrverbot träte nicht sofort in Kraft. Erst muss das Land handeln und den Luftreinhalteplan ändern. Dabei muss es klären: Auf welches Gebiet bezöge sich ein Diesel-Fahrverbot?

Für die Stadt Frankfurt stellt sich auch die Frage, wie sie ein Fahrverbot kontrollieren soll. "Wir können ja nicht jeden rauswinken und uns die Kraftfahrzeugpapiere zeigen lassen", sagt Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Ein Fahrverbot sei "ein riesiger bürokratischer Aufwand". Am Ende wird Oesterling aber ein Verbot umsetzen müssen, sollten die Richter es anordnen.

Das Bundesverwaltungsgericht, das Diesel-Fahrverbote in Städten grundsätzlich erlaubt hat, ebnete zugleich den Weg für eine Reihe von möglichen Ausnahmen: etwa für Rettungskräfte und Polizei, Taxis, Gewerbetreibende oder Schichtarbeiter. Bevor das Urteil am Mittwoch nicht gefallen ist, könne man nicht sagen, wie ein genauer Zeitplan für die Umsetzung aussehen werde, erfährt man auf Anfrage vom Umweltministerium in Wiesbaden - es hänge auch davon ab, ob das Gericht einen Stichtag vorgibt.

Keine hessische Stadt will Fahrverbote, auch Frankfurt nicht: Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) verkündete schon im Februar, die Stadt wolle kein Fahrverbot verhängen. Das sei nicht umsetzbar, auch nicht für einzelne Straßen. Wie Verkehrsdezernent Oesterling sieht sie die Bundesregierung und die Autoindustrie in der Pflicht: "Mit Hardwarenachrüstungen wäre das Problem relativ schnell in den Griff zu bekommen, aber dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Wir als Kommunen müssen es ausbaden", sagte Oesterling.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) fordert einen hessischen Dieselgipfel und hofft auf finanzielle Unterstützung wie in Stuttgart, wo das Land Baden-Württemberg Unterstützung zugesichert hat. Feldmann geht es dabei auch um ansässige Handwerksbetriebe und Firmen, die gegen ein Fahrverbot protestieren, weil sie befürchten, ihre Autos abschaffen oder auf eigene Kosten umrüsten zu müssen. Feldmann hofft auf eine gütliche Regelung, "dass dort etwas Leine gelassen wird und den Leuten nicht ihre Autos genommen werden".

Wie ein Fahrverbot umgesetzt werden kann, zeigt ein Blick in den Süden: In Stuttgart gilt ab Januar 2019 zunächst für Autos mit den Abgasnormen Euro 1 bis 4. Zeigt das keinen Erfolg, können ab 2020 auch Autos mit Euro 5 ausgeschlossen werden. Gleichzeitig sollen die Tarife des öffentlichen Nahverkehrs für Stuttgarter attraktiver werden und zum Umsteigen bewegen.

Verbotsschilder in Hamburg weisen auf das Fahrverbot hin. Bild © picture-alliance/dpa

In Stuttgart gilt das Fahrverbot für das gesamte Stadtgebiet. Anders sieht das seit Mai in Hamburg aus: Hier wurden nur bestimmte Straßenabschnitte für Autos gesperrt, die nicht die Euro-6-Norm erfüllen . Wer vom Fahrverbot betroffen ist, muss Umwege in Kauf nehmen. Anwohner sind davon ausgenommen.

In Frankfurt ist die Friedberger Landstraße besonders belastet, aber Verkehrsdezernent Oesterling hat schon ausgeschlossen, dass nur einzelne Straßen dicht gemacht werden wie in Hamburg: "Es hilft nichts, wenn die Dieselfahrzeuge in der Eschersheimer statt in der Friedberger Landstraße unterwegs sind", sagte er der Frankfurter Neuen Presse . Stattdessen sei nur eine großflächige Lösung denkbar.