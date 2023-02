Nach dem verpatzten Start der Flotte von Wasserstoffzügen sollen Nachrüstungen stabilen Verkehr gewährleisten.

Zunächst würden auf der betroffenen Strecke RB15 (Brandoberndorf-Bad Homburg) fünf, mit überarbeiteten Komponenten ausgestattete Wasserstoffzüge eingesetzt, kündigte Hersteller Alstom am Freitag an. Derzeit fahren wegen Arbeiten auf der Strecke keine Züge, der Zugverkehr soll am 27. Februar wieder aufgenommen werden. Neben diesen fünf Zügen sollen dann sechs Dieselzüge fahren. Der Busersatzverkehr wird laut RMV weitergeführt.