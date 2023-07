Autofahrer müssen auch noch am kommendem Wochenende Umwege am Darmstädter Kreuz und dem Offenbacher Kreuz einplanen. Wegen Bauarbeiten werden sie zeitweise gesperrt.

Nach der planmäßigen Aufhebung der Sperrung am Nordwestkreuz Frankfurt Sonntag früh gelten auf gleich zwei Autobahnkreuzen in Hessen noch an diesem und kommendem Wochenende weiter Sperrungen. Grund dafür sind Bauarbeiten. Ein Überblick:

Darmstädter Kreuz

Auf den Autobahnen 5 und 67 am Darmstädter Kreuz werden die Fahrbahnen zunächst in Richtung Basel und Mannheim gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Sperrung gilt seit Samstag, 8. Juli, und soll bis Montag, 10. Juli, um 5 Uhr abgeschlossen sein.

Am darauf folgenden Wochenende wird die A67 den Angaben zufolge auch in Richtung Frankfurt gesperrt. Dabei geht es um den Zeitraum von Sonntag, 16. Juli, 12 Uhr, bis Montag, 17. Juli, 3 Uhr.

Die Autobahn GmbH plant, Trag- und Schutzgerüste am fertiggestellten Betonüberbau am Brückenneubau Nordrampe abzubauen. Gleichzeitig sind Arbeiten zum Korrosionsschutz am sogenannten Zentralbauwerk Nord, einer der Brücken des Autobahnkreuzes, vorgesehen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Offenbacher Kreuz

Zudem wird am dritten Juli-Wochenende (15. und 16. Juli) die A3 am Offenbacher Kreuz voll gesperrt. Die Sperrung beider Fahrtrichtungen beginnt am Samstag um 17 Uhr und dauert bis Sonntag, 16 Uhr. In dieser Zeit soll eine über 50 Jahre alte Brücke über der Autobahn abgerissen werden.

Wie die Autobahn GmbH meldete, beginnen die Vorbereitungen hierfür bereits an diesem Wochenende. Einschränkungen für den Verkehr soll es dabei zunächst nicht geben.