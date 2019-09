Seit Samstagabend müssen sich Autofahrer am Wiesbadener Kreuz erneut auf Beinträchtigungen einstellen. Ein Teilstück der A66 in Richtung Frankfurt ist bis Sonntagmittag gesperrt.

Wer bis Sonntagmittag mit dem Auto von Wiesbaden nach Frankfurt fahren möchte, sollte sich eine Ausweichroute zurechtlegen. Aufgrund von Bauarbeiten ist die A66 am Wiesbadener Kreuz in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Die Sperrung begann am Samstag um 20 Uhr und soll erst am Sonntag um 12 Uhr wieder aufgehoben werden.

Großflächige Umleitungen

Betroffen sind sowohl alle drei Fahrspuren in Richtung Frankfurt als auch drei von vier Verbindungsrampen. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil empfiehlt Autofahrern der großräumigen Umleitungsbeschilderung zu folgen und das Wiesbadener Kreuz zu meiden. Konkret werden folgende Umleitungsrouten empfohlen:

von Würzburg nach Wiesbaden:

Wiesbadener Kreuz – A3 – Anschlussstelle Wiesbaden-Niedernhausen

von Rüdesheim/Rheingau nach Frankfurt:

Schiersteiner Kreuz – A643 – Dreieck Mainz – A60 – Rüsselsheimer Dreieck – A67 Mönchhofdreieck – A3 – Frankfurter Kreuz

von Köln oder Wiesbaden nach Frankfurt:

Wiesbadener Kreuz – A3 – Frankfurter Kreuz

von Rüdesheim/Rheingau nach Köln:

Schiersteiner Kreuz – A643 – Dreieck Mainz – A60 – Rüsselsheimer Dreieck – A67 Mönchhofdreieck – A3 – Wiesbadener Kreuz

von Wiesbaden nach Köln:

A671 – Mainspitzdreieck – A60 – Rüsselsheimer Dreieck – A67 – Mönchhofdreieck – A3 – Wiesbadener Kreuz

Renovierung bis 2020

Hintergrund der Sperrungen sind die anhaltenden Sanierungsarbeiten, die sich derzeit in der vorletzten von sechs Bauphasen befindet. Dabei werden das 1952 errichtete Wiesbadener Kreuz und seine Brückenkonstruktion durch einen Neubau für 50 Millionen Euro ersetzt. 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Wiesbadener Kreuz wird täglich von rund 200.000 Fahrzeugen befahren und gilt damit als einer der wichtigsten Verkehrsknoten Hessens.

Sendung: hr-iNFO, 28.9.2019, 12.00 Uhr