Opel-Zentrale in Rüsselsheim. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa

Opel-Werk in Rüsselsheim schließt am Dienstag

Der Mutterkonzern des Autobauers Opel, die französische PSA-Gruppe, schließt wegen der Coronavirus-Pandemie in den kommenden Tagen alle Werke, am Dienstag auch das Opel-Werk in Rüsselsheim.

Das Opel-Werk in Rüsselsheim wird ab Dienstag bis mindestens zum 27. März geschlossen. Das teilte der Mutterkonzern des Autobauers, die französische PSA-Gruppe, am Montag mit. Auch andere Werke in Deutschland und Europa, insgesamt 15, werden vorübergehend dicht gemacht, ab Montag schon in Frankreich und Spanien. Opel gehört seit gut zweieinhalb Jahren zu PSA.

PSA begründete die Werksschließungen mit der in den vergangenen Tagen "beobachteten Beschleunigung schwerwiegender Covid-19-Fälle in der Nähe bestimmter Produktionsstätten, Versorgungsstörungen bei großen Zulieferern sowie mit dem plötzlichen Rückgang der Automobilmärkte". Mitte Februar hatte die IG Metall die Zahl der Opel-Mitarbeiter in ganz Deutschland mit knapp 15.000 beziffert. Im Werk Rüsselsheim waren es - Stand August 2019 - rund 2.600 Beschäftigte.

Nachdem am Standort Rüsselsheim ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden war, hatte Opel hunderte Mitarbeiter in der Verwaltung vorübergehend ins Homeoffice geschickt. Vorsichtshalber arbeite der weit überwiegende Teil der Beschäftigten im Adam-Opel-Haus derzeit von zu Hause, die Kantine sei geschlossen, hatte der Autobauer am Freitag mitgeteilt.

Sendung: hr-iNFO, 16.03.2020, 14.40 Uhr