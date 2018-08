Wegen der Hitze fallen ICE-Züge von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel reihenweise aus. Auch im Nahverkehr um Gießen prüft die Bahn die Geduld der Fahrgäste - aber aus einem anderen Grund.

Die Bahn räumte am Montag die Probleme auf den internationalen Strecken zwischen Frankfurt und den Benelux-Zielen ein. "Wir haben technische Probleme durch extreme Hitze", sagte eine Sprecherin. hr-iNFO hatte zuvor aus Bahnkreisen erfahren, dass am Sonntag sieben ICE ersatzlos und fünf teilweise ausgefallen sind.

Rund um Gießen strich die Bahn am Montag auch viele Verbindungen im Nahrverkehr. Grund waren hier "eine ungeahnte Grippewelle" und "nicht aufschiebbare Urlaubsansprüche" der Lokführer. Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Deutschen Bahn über die jeweilige Verbindung informieren, empfahl ein Sprecher.

Chaos auf ICE-Strecken

Die Situation auf der internationalen ICE-Strecke beschrieb ein Eisenbahner in hr-iNFO als Chaos. "Klimaanlagen und andere technische Komponenten waren defekt." Die Sprecherin der Bahn sagte, die ICE-Flotte für die internationale Strecke sei so klein, dass Ausfälle nicht so gut durch Ersatzzüge ausgeglichen werden könnten.

Die Bahn ließ am Montag die internationalen Züge in Köln beginnen und enden. Gleichwohl fallen weiterhin Züge komplett aus. Die Bahn bietet auf den Strecken von Frankfurt nach Brüssel und Amsterdam fahrplanmäßig einen Zweistundentakt mit direkten ICE der Baureihe 406 an. Das ist ein ICE der dritten Generation, der mit der Leittechnik in den Nachbarländern kompatibel ist.

Defekte Klimaanlagen

Bereits Ende Juli hatte hr-iNFO über defekte Klimaanlagen in ICE-Zügen berichtet. Damals hieß es, wegen der technischen Probleme sei auch die Pünktlichkeit der ICE- und IC-Züge auf unter 70 Prozent gesunken.

Sendung: hr-iNFO, 06.08.2018, 16.00 Uhr