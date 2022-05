Der hessische Bauernverband rechnet infolge des Ukraine-Kriegs mit weiteren Preissprüngen bei Lebensmitteln von bisher ungekanntem Ausmaß.

Es gebe massive Kostensteigerungen bei Energie, Kraftstoff und Düngemitteln sowie in der Logistik, so Verbandspräsident Schmal am Mittwoch beim Hessischen Bauerntag. Diese müssten an die Verbraucher weitergegeben werden.