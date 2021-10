Landwirte und Weidetierhalter haben an diesem Montag in Gießen demonstriert, um auf ihre Nöte in Zusammenhang mit Wölfen aufmerksam zu machen.

Sie sorgten sich zunehmend um die Sicherheit ihrer Weidetiere, teilte dazu der Hessische Bauernverband mit. Nach Angaben der Polizei nahmen 120 Menschen an der Demonstration teil. Anlass war ein Treffen der Arbeitsgruppe "Wolf in Hessen". In Hessen sollen ein Wolfsmanagementplan und ein Wolfszentrum Konflikte um das Raubtier vermeiden.