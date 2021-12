Der recht feuchte Sommer hat sich positiv auf das Wachstum der diesjährigen Christbäume ausgewirkt.

Es habe mehr geregnet als in den Jahren zuvor, daher seien die Plantagen gut mit Wasser versorgt gewesen, sagte eine Sprecherin von Hessen Forst am Samstag in Kassel. "Es sind schöne Bäume geworden." Ein Meter Nordmanntanne koste in diesem Jahr etwa 21 Euro.