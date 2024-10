Weihnachtsbäume in Hessen etwas teurer

Wer in diesem Jahr in Hessen einen Weihnachtsbaum kaufen will, muss unter Umständen etwas mehr als 2023 zahlen.

Die Preise pro Meter Nordmanntanne bewegen sich in Hessen zwischen 22 und 30 Euro. Das entspreche dem bundesweiten Durchschnitt, wie der Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbaum mitteilte. Dies sei ein Euro mehr als 2023. In Hessen befinde man sich jedoch häufig am unteren Ende des Preissegments, bei einigen Händlern gar darunter - auch abhängig davon, ob der Baum von einem Direktvermarkter oder von einem Händler verkauft werde.