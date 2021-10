Weinlese in vollem Gang

Winzer Weinlese in vollem Gang

In den Weinbauregionen laufen die Erntearbeiten für den Jahrgang 2021.

Im Rheingau sei die Lese der frühen bis mittelfrühen Rebsorten bereits abgeschlossen, teilte die Rheingauer Weinwerbung GmbH am Dienstag in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) mit. Derzeit würden die Burgundersorten in den Keller gebracht. Anfang der Woche habe auch die Hauptlese des Rieslings begonnen.