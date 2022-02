Das Kfz-Gewerbe in Hessen erwartet auch für das laufende Jahr ein schwieriges Neuwagengeschäft.

Aktuell sorge die Chip-Krise für ein eingeschränktes Angebot, so dass sich der Bestellstau erst ab der Jahresmitte auflösen werde, berichtete der Branchenverband am Freitag in Frankfurt. 2021 habe sich der Umsatzverlust mit 1,4 Prozent noch in Grenzen gehalten.