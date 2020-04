Hessen will die Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene auch in den nächsten Jahren finanziell unterstützen.

Lernen sei ein lebenslanger Prozess, sagte Kultusminister Lorz (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Deshalb halte das Land am "Weiterbildungspakt" bis 2025 fest. Der Pakt habe ein Volumen von knapp 13 Millionen Euro.