Nach dem kleinen Sommerknick ist die Zahl der Arbeitslosen im August wieder gesunken. Insgesamt gibt es aber weniger neue Stellen als noch im Vorjahr.

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen wieder gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit in Frankfurt am Donnerstag mit. Demnach waren rund 153.000 Menschen ohne Arbeit, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent. Das sei zugleich der niedrigste Wert in einem August seit 1992. Noch im Juli war die Quote erstmals seit Januar wieder angestiegen.

Die positive Entwicklung im August sei laut Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion, vor allem darauf zurückzuführen, dass Unternehmen typischerweise nach den Ferien vermehrt Personal einstellten. Zudem seien viele junge Menschen mit Beginn der Ausbildung oder des Studiums nicht mehr arbeitslos gemeldet.

Weniger neue Stellen

Die Zahl neuer Stellenangebote sei im Vergleich zum Vorjahr allerdings zurückgegangen. Es sei aber noch nicht klar, ob es sich dabei um eine einmalige Entwicklung oder um einen Trend zu weniger Stellenangeboten handle, so Martin.

Insgesamt hätten im August weiterhin alle Personengruppen von der positiven Entwicklung profitiert. Nur Menschen ohne Berufsausbildung hätten noch immer einen schweren Zugang zum Arbeitsmarkt.

Sendung: hr-iNFO, 30.08.2018, 10 Uhr