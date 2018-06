In Hessen steigt die Zahl der Erwerbstätigen.

Viel zu tun: In Hessen haben mehr Menschen Arbeit, gleichzeitig gehen weniger Firmen pleite. Damit kann sich Hessen im Vergleich mit dem Bundesdurchschnnitt sehen lassen.

Hessens Wirtschaftslage zeigt sich stabil: Dank guter Konjunktur ist die Zahl der Firmenpleiten in Hessen im laufenden Jahr gesunken. Im ersten Halbjahr 2018 traten nach Schätzungen von Creditreform 720 Unternehmen im Land den Gang zum Insolvenzrichter an.

1,4 Prozent weniger Insolvenzen

Das wären nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei vom Mittwoch 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Mit einer Insolvenzquote von 58 Fällen je 10.000 Unternehmen liegt Hessen wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres knapp unterhalb des Bundesschnitts von 61.

Für alle 16 Bundesländern zusammen zählte Creditreform im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 9.900 Firmenpleiten - ein Rückgang um 3,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die bundesweiten Schäden für die Gläubiger lagen mit 15,5 Milliarden Euro allerdings höher als vor einem Jahr - 2017 waren es 13 Milliarden Euro.

Auch die Zahl der Jobverluste aufgrund von Insolvenzen zog merklich auf 120.000 an, rund 19.000 mehr als 2017 - unter anderem, weil Firmen schon vor Beantragung der Insolvenz Personal abbauten und weil von Pleiten auch Zulieferer betroffen waren. Im Jahr 2017 war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 20.093 Fällen auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 gesunken.

3,45 Millionen Hessen erwerbstätig

Die Zahl der Erwerbstätigen steigt weiter in Hessen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, waren rund 3,45 Millionen Menschen im Land im ersten Quartal erwerbstätig. Das entspricht einem Anstieg von 57.000 Personen oder 1,7 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres.

Die Dienstleistungsbranche sei vor allem für die positive Entwicklung verantwortlich gewesen. Bundesweit lag der Anstieg der Erwerbstätigenzahl nach den vorläufigen Berechnungen der Statistiker bei 1,4 Prozent. Der Dienstleistungsbereich in Hessen habe 49.100 Stellen mehr geschaffen, ein Plus von 1,9 Prozent.

Im Baugewerbe ist die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 5.400 Personen oder 3,0 Prozent gestiegen, teilte das Landesamt mit. Im Produzierenden Gewerbe habe der Zuwachs 3.400 Stellen (plus 0,6 Prozent) betragen. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei sei die Erwerbstätigenzahl dagegen um 850 Personen (minus 3,5 Prozent) zurückgegangen.