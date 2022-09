Die Folgen der Inflation zeigen sich auch auf den Wochenmärkten.

Der Hessische Bauernverband sieht dort eine "deutliche Änderung des Kaufverhaltens". Manche Besucher seien wegen der gestiegenen Preise zurückhaltender. Der Landesverband für Markthandel und Schausteller Hessen teilte am Montag mit, es gebe so viele Kunden wie zuvor. Doch der Umsatz pro Kopf sei gesunken. Das betreffe vor allem Produkte, die keine Grundnahrungsmittel sind. Nach Angaben des Handelsverbands gibt es in Hessen etwa 150 Wochenmärkte.