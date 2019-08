"Feddisch!", meldet die Verkehrsgesellschaft Frankfurt. Die Bauarbeiten auf der U-Bahn-Strecke mit den Linien 1, 2, 3 und 8 enden wie geplant am Sonntag. Vieles lief aus VGF-Sicht besser als erwartet - nur nicht beim Schienenersatzverkehr.

Die zentrale Frankfurter U-Bahn-Strecke ist nach sechswöchigen Bauarbeiten während der Sommerferien wie geplant ab Montagfrüh wieder frei. Zwischen Südbahnhof und den Stationen Heddernheimer Landstraße beziehungsweise Riedwiese/ Mertonviertel nehmen die Linien U1, U2, U3 und U8 den Betrieb wieder auf, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Donnerstag schriftlich mitteilte.

Neben der sogenannten A-Strecke wird auch der östliche Abschnitt der C-Strecke (U4 und U7) wieder freigegeben, der noch bis Sonntag zwischen Schäfflestraße (U4) beziehungsweise Johanna-Tesch-Platz (U7) und Enkheim wegen Bauarbeiten gesperrt ist.

Bis zum Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen wird es laut VGF auf der sanierten Strecke noch Probefahrten, Steckenkontrollen und Rangierfahrten geben.

Weitere Informationen Info zur Streckensperrung Bis einschließlich Sonntag ist die Strecke der Linien U1, U2, U3 und U8 noch gesperrt - sowie der östliche Abschnitt der U4- und U7-Strecke. Im Internet bietet die VGF zur Info

eine Karte des Schienenersatzverkehrs

Fragen und Antworten zu den Sperrungen Ende der weiteren Informationen

Mehr geschafft als geplant

Das Fazit der Sommerbaustellen fällt aus VGF-Sicht überaus positiv aus. Man habe mehr geschafft als ursprünglich vorgesehen:



So habe man statt 18 Kilometern an Funk- und Glasfaserkabeln sogar 55 Kilometer der Kabel neu installiert.

Die Arbeiter hätten 250 zusätzliche Meter an Gleisen erneuert.

Am Schweizer Platz habe man mit dem zusätzlichen Austausch einer Rolltreppe begonnen.

Außerdem erledigten die Arbeiter der VGF auf der A-Strecke zwischen Südbahnhof und dem Norden der Stadt:



17 neue Weichen im Tunnelabschnitt und auf der überirdischen Strecke

Neuer Schliff für zwölf Kilometer an Schienen

Neue Gleise und Schwellen und ein neues Gleisbett zwischen Heddernheim und Weißer Stein

Erneuerung von fünf Fußgängerüberwegen (Dornbusch, Weißer Stein, Hinter den Ulmen, Am Lindenbaum, Hügelstraße)

Installation von mehr als 32 Kilometern an Strom- und Datenkabeln

Zwei neue Rolltreppen im Südbahnhof

VGF: Schienenersatzverkehr war "Kraftakt"

Nicht ganz so überschwänglich bewertete die VGF den Schienenersatzverkehr mit Bussen. Er habe gut funktioniert und seinen Zweck "vollauf erfüllt". Es sei aber von Vornherein klar gewesen, dass man am Ende der sechs Wochen nicht von einem fehlerfreien Ablauf würde sprechen können.

Der Schienenersatzverkehr sei besonders zwischen Heddernheimer Landstraße im Norden der Stadt und Konstablerwache in der Innenstadt "ein Kraftakt" gewesen und habe Fahrgäste "vor zum Teil ungewohnte Umsteige-Relationen" gestellt. Diese Aussage bezieht sich wohl auf den naturgemäß unterschiedlichen Streckenverlauf der oberirdisch fahrenden Busse und ihre abweichenden Haltestellen. 36 Gelenkbusse waren laut VGF auf der Strecke in der Hauptverkehrszeit im Einsatz.

Die Busse hätten aber ausreichend Platz geboten, versicherte die VGF in ihrem Statement. Wartezeiten an den Haltestellen habe es kaum gegeben. Die Verspätungen hätten sich in Grenzen gehalten.

Dankeschön am Montag an Hauptwache

Die VGF will sich bei ihren Fahrgästen für die Geduld und das Verständnis während der sechswöchigen Arbeiten bedanken. Sie kündigte eine "kleine Aufmerksamkeit" am Montag in der Station Hauptwache an.