Mit einem Klick bestellt, noch heute geliefert: Durch Amazon, Zalando und Co. steigt der Druck auf die Geschäfte vor Ort. Doch in Hessen gibt es pfiffige Ideen, um den großen Online-Händlern Konkurrenz zu machen. Wir stellen zwei Projekte vor.

Dominik Benner aus Hofheim hatte eigentlich ganz andere Pläne für seine Karriere. Doch als sein Vater 2012 überraschend starb, übernahm der Jungunternehmer das traditionsreiche Schuhgeschäft der Familie, das seit 1882 besteht.

Dem 37-Jährigen war schnell klar, dass er, um das Geschäft erfolgreich fortzuführen, auch online aktiv werden muss. "Viele Händler stehen vor dem Spagat, dass sie am Online-Handel teilnehmen müssen, um mitzuhalten. Sie haben aber oft nicht das Geld und das Know-how, um das selbst zu machen." Daraus entstand Benners Idee: "Wir haben dann beim ersten Schuhhändler angefragt, ob wir den Online-Verkauf für ihn übernehmen können."

Dominik Benner betreibt einen Online-Handel für Schuhe. Bild © Anna Engel/hr

900 Schuhgeschäfte beteiligen sich an Plattform

Schon am ersten Tag gingen 70 Bestellungen ein, immer mehr Händler fragten an. Daraus ist "Schuhe 24" entstanden, ein Unternehmen, das eine Online-Plattform für Schuhläden bietet.

Etwa 900 Fachgeschäfte aus ganz Deutschland verkaufen ihre Schuhe inzwischen online über Benners Unternehmen. "Wir haben festgestellt, dass wir nur groß genug werden können, wenn wir mit anderen Händlern gemeinsam arbeiten." Nur so könne man genügend Schlagkraft entwickeln, um gegen Amazon und Co. anzukommen.

Umsatz der Läden steigt

Auf der Homepage sind die Schuhe professionell abgelichtet, alle Fotos haben einen einheitlichen Look. Mehrere zehntausend Modelle stehen zur Auswahl. Meist sind sie hier etwas günstiger zu haben als im dazugehörigen Laden vor Ort. Wie bei der großen Konkurrenz kann man die Schuhe auch zurücksenden, falls sie nicht passen oder nicht gefallen.

Für jedes online verkaufte Paar Schuhe zahlen die Läden drei Euro an Benner plus einen Prozentsatz vom Warenwert. Für sie lohnt es sich trotzdem, wie Benner sagt, denn ihren Umsatz konnten die Geschäfte so um zehn bis 20 Prozent steigern. Für sein Unternehmen rechnet Benner in diesem Jahr mit 60 Millionen Euro Umsatz, im kommenden Jahr könnten es schon 100 Millionen Euro sein.

Gemeinsamer Lieferservice für Friedrichsdorf

Ganz so groß geht es bei dem Projekt "Friedrichsdorf bringt's" nicht zu. Aber auch der Gewerbeverein von Friedrichsdorf (Hochtaunus) fährt die Strategie: viele Händler ins Boot holen. Das Projekt ist Mitte Oktober gestartet.

Von insgesamt 15 Händlern aus Friedrichsdorf können sich die Kunden ab sofort beliefern lassen, unter anderem mit Büchern, Lebensmitteln oder Blumen. Auch mehrere Apotheken und ein Reisebüro beteiligen sich an dem Service. Bestellen können die Kunden entweder per Telefon, per Mail oder persönlich im Geschäft, erklärt die Vorsitzende des Gewerbevereins, Ulrike Schmidt-Fleischer. Bis 15 Uhr muss die Bestellung eingehen, ab 16 Uhr liefert ein Fahrer die Waren aus - nicht nur nach Friedrichsdorf, sondern auch in einige Nachbargemeinden.

Probephase bis Ostern

Auf die Idee kam der Gewerbeverein, weil sich der Einzelhandel konkrete Unterstützung gewünscht hatte. "Außerdem haben wir eine Kundenbefragung durchgeführt, die ergeben hat, dass sich viele Menschen einen Lieferservice wünschen", sagt Schmidt-Fleischer. Gerade für ältere Menschen sei dieses Angebot natürlich interessant. Als echte Konkurrenz zu Amazon sieht Schmidt-Fleischer ihr Angebot zwar nicht. "Aber wir wollen vor allem den Einzelhandel stärken und eine Ergänzung zwischen Offline- und Online-Angebot bieten."

Der Händler zahlt dafür eine Pauschale von 50 Euro pro Monat, die unter anderem für das Marketing verwendet wird. Für die Kunden ist der Service kostenlos. Bis Ostern läuft die Probephase für "Friedrichsdorf bringt's", danach wird entschieden, ob das Projekt weitergeführt wird. Schmidt-Fleischer ist zuversichtlich: Schon in der ersten Woche sind einige Bestellungen eingegangen und die nächsten Einzelhändler haben auch schon Interesse gezeigt.

Aussichtsreiche Projekte?

Um bestehen zu können, müsse sich der stationäre Handel überlegen, wo seine Stärken liegen, sagt Oliver Hinz, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Goethe-Universtität Frankfurt. "Dabei ist die Verfügbarkeit vor Ort und die persönliche Interaktion mit dem Kunden ganz wesentlich." Auch die Möglichkeit, die Produkte anzufassen, spiele eine Rolle.

Vielversprechend sei eine Mischstrategie, also der Verkauf im Laden vor Ort in Kombination mit einem Online-Angebot - so wie es Dominik Benner mit seinem Start-Up Schuhgeschäften anbietet. Ideen wie diese seien nicht neu, aber so ein Zusammenschluss mehrerer Händler könne gut funktionieren.

Das Konzept aus Friedrichsdorf findet der Wissenschaftler, der sich viel mit Internethandel beschäftigt, interessant. "Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Bedarf gibt für mehr Service. Ein gutes Beispiel sind Apotheken, die auch sehr oft einen Lieferservice anbieten." Für bestimmte Produkte werde das gut funktionieren - bei anderen, wie zum Beispiel Kleidung, wahrscheinlich eher nicht, meint Hinz.

