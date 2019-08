2016 starten zwei Gastronomen mit großspurigen Worten durch: Das Wirtshaussterben auf dem Land wollen sie beenden. Ihr Konzept gewinnt den Hessischen Gründerpreis. Was folgt, sind zwei Insolvenzen, jede Menge offene Rechnungen und Mitarbeiter, die in Existenznot geraten.

Die Insolvenz der Gastronomie im Hessenpark ist der vorläufige Tiefpunkt: Nur sieben Monate hat die Zusammenarbeit zwischen dem Freilichtmuseum und Gastronomie-Betreiber GHC gedauert. Die Firma mit Sitz in Bad Homburg steht vor dem Aus. Ernsthafte gesundheitliche Probleme zwängen Geschäftsführer Mario-Sebastian Fertig, sein Engagement in Neu-Anspach und im Bad Homburger Kulturbahnhof aufzugeben. So zumindest steht es in der Pressemitteilung, die der Hessenpark vor zwei Wochen veröffentlicht.

Tatsächlich aber ist GHC zahlungsunfähig. Der Hessenpark selbst hatte Fertig bzw. der GHC gekündigt – wohl auch, weil man mit bekommen hatte, wie es hinter den Kulissen tatsächlich aussah. "Ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, habe Schulden gemacht und täglich Angst, dass meinen Kindern und mir der Strom abgestellt wird“, berichtet eine ehemalige leitende GHC-Mitarbeiterin. Nur im ersten Monat habe sie Lohn bekommen, dann war Schluss, trotz unzähliger Überstunden.

Die Gastronomie-Szene aufmischen

Die Frau ist nicht die einzige, die durch das preisgekrönte Gastro-Konzept in Schwierigkeiten geraten ist. Gestartet war das jung-dynamische Duo Mario-Sebastian Fertig und Stephan Krause, beide 31, im Jahr 2016 in der Rhön und im Vogelsberg. Mit der HOWA Management GmbH wollten sie die ländliche Gastro-Szene aufmischen, pachteten leer stehende Landgasthöfe wie den Talblick auf dem Hoherodskopf, den Ziegelhof und die Guckai-Stuben in Poppenhausen, die Rimbachfarm in Steinau an der Straße, die Krone/Post in Gersfeld sowie die Stadthalle und das Schlossbräu – alles innerhalb weniger Monate.

"Sie haben hierbei mehr als 50 Arbeitsplätze geschaffen und vielen Menschen, auch in sehr ländlichen Regionen, Arbeit gegeben", so die Begründung für den Hessischen Gründerpreis, den die beiden 2017 abräumten. Ehemalige Mitarbeiter berichten dagegen von geschönten Zahlen. Die Restaurants liefen mehr schlecht als recht, es mangelte rasch an Personal, die Fluktuation war hoch. Auf Internet-Bewertungsportalen finden sich Kommentare wie "Schlimmer geht's nicht" und "Blendertum und Schaumschlägerei in höchster Vollendung".

Weitere Expansion statt Reißleine

Tatsächlich sind die beiden Firmengründer wohl völlig überfordert. Anstatt aber die Reißleine zu ziehen, machen sie trotz wachsender finanzieller Engpässe weiter. Denn für jedes neu eröffnete Lokal gibt es aus der Getränkewirtschaft ordentlich Geld, so genannte Werbekostenzuschüsse. Und so expandieren Fertig und Krause weiter, auch im bayerischen Bad Kissingen, wo sie das Restaurant des Spielcasinos anmieten.

Derweil fehlen den Restaurants in der Rhön schon die Mitarbeiter. Ein Auszubildender berichtet, dass er am Wochenende allein den Betrieb in den Guckai-Stuben mit 80 Gästen bewältigen musste. Andere arbeiten bis zu 17 Stunden am Tag – auf dem Stundenzettel dürfen sie höchstens zehn Stunden abrechnen. Dann bleiben die Löhne ganz aus, monatelang werden die Mitarbeiter vertröstet. Etliche Klagen sind inzwischen beim Arbeitsgericht Fulda anhängig.

Auch Pachtzahlungen an die Eigentümer der Wirtshaus-Immobilien stehen offen. Mitarbeiter und Verpächter berichten, dass Inventar aus Restaurants entwendet und in andere Lager gebracht wurde. Die Insolvenz gegen die HOWA Managment GmbH leitet im Dezember 2018 schließlich die AOK Hessen ein, weil keine Krankenkassenbeiträge mehr eingehen. Die Staatsanwaltschaft Fulda ermittelt wegen Insolvenzverschleppung.

Einstieg in den Hessenpark

Stephan Krause zieht sich da schon aus der gemeinsamen Firma mit Fertig zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es in einer Presserklärung heißt. Fertig aber will seine hochfliegenden gastronomischen Pläne noch nicht beerdigen. Anfang 2017 hatte er eine Schwestergesellschaft der HOWA GmbH gegründet, die von der Insolvenz nicht betroffen ist. Die HOWA Services OHG benennt er später in GHC Services OHG um – der neue Name klingt nicht so nach Pleite.

Mit dieser bewirbt er sich 2018 um den Betrieb der Gastronomie im Hessenpark. Der ist ein lukratives Geschäft – schließlich besuchen jährlich rund 240.000 Menschen das Freilichtmuseum im Taunus. Dort gibt es zudem Events, Hochzeiten - und neue Werbekostenzuschüsse. "Kulinarische Höhepunkte" verspricht Fertig und gewinnt die Ausschreibung für das Landhotel, das Gasthaus Zum Adler und die Martinsklause. Was sich gestandene Gastronomen nicht zutrauen – drei Restaurants plus rund 14 Eventflächen bewirtschaften –, ist für Fertig scheinbar kein Problem.

"Erlebnis" mit bösem Erwachen

"Den Hessenpark-Besuch auch gastronomisch zu einem Erlebnis zu machen, ist unser Ziel", verspricht er. Für viele Besucher allerdings kein positives, wie Bewertungen auf den einschlägigen Portalen zeigen. Und für die Mitarbeiter ist es ein Erlebnis mit jähem Erwachen. Manche arbeiten für die Firma, ohne krankenversichert zu werden. Wiederum bleiben die Löhne schon kurz nach dem Start aus.

"Ich saß auf der Straße, weil ich meine Miete nicht mehr zahlen konnte", erinnert sich eine ehemalige Küchenhilfe: "3.000 Euro Außenstände habe ich noch für Lohn und Überstunden. Dabei habe ich in zwei Monaten rund 93 Überstunden gesammelt. Das Geld werde ich wohl nie wieder sehen."

Der hessenschau liegen Aussagen und Berichte von insgesamt 13 Mitarbeitern vor, die noch immer auf ihre Löhne warten und unbezahlte Überstunden leisten mussten. Mitte August meldet auch die GHC Service OHG Insolvenz an. "Die Gesellschafter sahen sich aus persönlichen Gründen (u. a. einer schweren Erkrankung von Herrn Fertig) nicht in der Lage, die drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft langfristig abzuwenden", heißt es offiziell vom Insolvenzverwalter.

Auszeit von der Pleite auf Gran Canaria

Insta-Grüße aus Gran Canaria Bild © hr

Auf schriftliche Nachfrage der hessenschau zur zweiten Pleite und seinen Geschäftspraktiken beteuert Fertig, dass alle Mitarbeiter ordnungsgemäß bei den Sozialversicherungskassen angemeldet gewesen seien, dass es vor dem Insolvenzantrag keine ausstehenden Gehälter gegeben habe und dass für die Einhaltung der Arbeitszeiten allein die operativen Führungskräfte vor Ort verantwortlich gewesen seien.

Mario-Sebastian Fertig erholt sich von der Insolvenz erst einmal auf Gran Canaria. Sein derzeitiger Lebensgefährte postet davon auf Instagram.

Sendung: hessenschau, hr-fernsehen, 21.08.2019, 19.30 Uhr