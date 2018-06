Umleitungen am Wochenende Wieder Sperrung der A66 am Wiesbadener Kreuz

Stück für Stück wird bei laufendem Betrieb das Wiesbadener Kreuz erneuert. Am kommenden Wochenende wird eine Brücke der A3 abgebrochen. Autofahrer auf der A66 sollten die Großbaustelle besser weiträumig umfahren.

Von Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, wird die A66 am Wiesbadener Kreuz wieder einmal gesperrt. Autofahrer sollten die Großbaustelle am besten weiträumig umfahren, wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Dienstag mitteilte: in Richtung Wiesbaden etwa über die B40 ab Krifteler Dreieck, die A3 ab Kelsterbach, die A67 ab Mönchhof-Dreieck, die A60 am Rüsselsheimer Dreieck und die A671 ab Mainspitz-Dreieck, bevor man bei Wiesbaden wieder auf die A66 gelangt (in Fahrtrichtung Frankfurt entsprechend umgekehrt). Die Umleitungen in alle Richtungen werden laut Hessen Mobil ausgeschildert.

Die Sperrungen am Wiesbadener Kreuz vom 8. bis 11. Juni (in Rot: gesperrte Bereiche, in Gelb: Behelfsstrecke). Bild © hessenschau.de

Grund für die Sperrung ist der Abbruch einer Brücke auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Daran wird am kommenden Wochenende Tag und Nacht gearbeitet. Eine Behelfsbrücke sorgt dafür, dass der Verkehr auf der A3 selbst weiterfließt, wenn auch auf eingeengten Fahrspuren.

Ganz gesperrt werden außerdem die indirekten Rampen (die sogenannten Ohren) von der A66 und auf die A66. Die direkten Rampen (Tangenten) sind weiterhin befahrbar.

Das Wiesbadener Kreuz ist mit rund 200.000 Fahrzeugen pro Tag eines der verkehrsträchtigsten Autobahnkreuze in Hessen und auch von überregionaler Bedeutung. Das bestehende Bauwerk ist aus dem Jahr 1952. Die Brücke der A3 ist in einem schlechten Zustand, weswegen ein Neubau sie ersetzen soll. Dieser soll das in den vergangenen fast sieben Jahrzehnten stark gestiegene Verkehrsaufkommen besser ertragen.