Wieder Warnstreik an Uni-Klinik

Beschäftigte des privatisierten Uni- Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) wollen erneut ihre Arbeit niederlegen, um ihrer Forderung nach sicheren Jobs Nachdruck zu verleihen.

Am kommenden Dienstag sowie Donnerstag 22. und 24. November seien zwei Warnstreiktage geplant, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Aufgerufen zu dem Ausstand sind die die nicht-ärztlichen Beschäftigten von Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht. UKGM-Mitarbeiter waren bereits im Juli und August in den Warnstreik getreten.