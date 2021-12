An Heiligabend Willingen startet in Skisaison

Willingen (Waldeck-Frankenberg) startet an Weihnachten in die Skisaison.

Die vergangenen drei kalten Tage und Nächte hätten die Voraussetzungen für eine Pistenpräparierung geschaffen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Mehrere Anlagen an Ritzhagen, Köhlerhagen und der Dorfwiese sollen an Heiligabend in Betrieb gehen. Es gelten Corona-Regeln.