Wintershall-Dea-Chef Mehren sorgt sich um die Gasversorgung Deutschlands im Winter 2023/24 mehr als in diesem Jahr.

In diesem Jahr habe Europa bis Juli noch 75 Milliarden Kubikmeter Gas bekommen, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Öl- und Gaskonzerns mit Sitz in Kassel dem "Handelsblatt" in seiner Freitagsausgabe. "Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was Europa aus Russland vor dem Krieg importiert hat." Diese Menge werde Europa im kommenden Jahr möglicherweise nicht haben. Zudem rechne er damit, dass die Speicher, die derzeit voll sind, dann leerer seien.