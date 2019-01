In Hessen sind die Arbeitslosenzahlen im Januar gestiegen. Das ist zu Jahresbeginn immer so, weil in den Außenberufen weniger Personal gebraucht wird. Insgesamt ist der Arbeitsmarkt stabil, in vielen Branchen wird händeringend Personal gesucht.

Die Zahl der Arbeitslosen lag Ende Januar bei knapp 157.000. Das waren gut 12.000 Arbeitslose mehr als im Dezember, teilte die hessische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote betrug damit 4,6 Prozent.

Auf dem Bau steht die Arbeit still

Dieser Anstieg ist für den Monat Januar typisch. "Je nach Wetterverhältnissen steigt die Arbeitslosigkeit stärker an, denn in den Außenberufen, wie auf dem Bau oder im Gartenbereich, kann nicht gearbeitet werden", sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin. Das erkläre auch, warum von dem aktuellen Anstieg der Arbeitslosenzahlen überdurchschnittlich viele Männer betroffen sind.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

In diesem Jahr sei der Anstieg wegen der zuletzt niedrigen Temperaturen zudem etwas stärker ausgefallen. Gleichzeitig sei der positive Effekt vom Weihnachtsgeschäft nun vorbei. "Es wird nichts mehr gekauft und nichts mehr umgetauscht, so dass auch im Bereich Handel die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen ist", sagte Martin. Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr sind die Zahlen dennoch Grund zur Freude. Im Januar 2018 lag die Quote bei 5,0 Prozent und rund 168.000 Menschen waren ohne Job.

Rund 50.000 freie Stellen

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt unverändert stabil. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steige weiter um knapp 2,5 Prozent im Jahresdurchschnitt. Es gebe nach wie vor einen hohen Stand an freien Stellen in Hessen von 50.000.

In einigen Branchen sei der Bewerbermarkt fast leergefegt. Die Betriebe müssten mehr Zeit einrechnen, um neue Kräfte zu finden, erklärte Martin. Neben den bereits bekannten Mangelberufen in der Pflege und in technischen Berufsfeldern seien handwerkliche Bauberufe wie beispielsweise Fliesenleger oder Parkettverleger schwer zu finden. Auch mangle es an Berufskraftfahrern.

Sendung: hr-iNFO, 31.01.2019, 10 Uhr