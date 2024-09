Wohnungsgesellschaft ABG plant 4.500 neue Wohnungen in Frankfurt

Mit Investitionen von rund 2,3 Milliarden Euro will die Frankfurter Wohnungsgesellschaft ABG in den kommenden Jahren bezahlbaren Wohnraum in der Mainmetropole und der Region schaffen.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 18:49 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Insgesamt sei der Neubau von rund 4.500 Wohnungen geplant.