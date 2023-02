Die Wolfspopulation in Hessen ist weiter gewachsen.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Wolfszentrums am Landesumweltamt 20 sesshafte Wölfe genetisch nachgewiesen, indem Rückstände wie zum Beispiel Speichel an gerissenen Tieren gefunden wurden. 2021 wurden so noch 13 Tiere nachgewiesen, 2020 und 2019 jeweils acht.