Trotz eines neuen Angebots der Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren Streik in der Nacht auch auf den Personenverkehr ausgeweitet. Pendler und Reisende brauchen gute Nerven - auch wenn die Bahn mit einem "stabilen Grundangebot" dagegenhalten will.

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Donnerstagmorgen für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen in Hessen gesorgt. Der Ausstand im Personenverkehr habe um 2 Uhr begonnen, bestätigte ein Sprecher der Bahn. Für den Fernverkehr gibt es laut einer Pressemitteilung ein "stabiles Grundangebot von rund einem Viertel". Für den Regionalverkehr bestehe das Ziel, heute und in den kommenden vier Tagen rund 40 Prozent des regulären Angebots zu fahren.

Auch S-Bahnen betroffen

Hier zeichnen sich laut Mitteilung jedoch erneut regional starke Unterschiede ab. Der Streikschwerpunkt liegt demnach in Ostdeutschland. Doch auch in Hessen ist mit Zugausfällen und -verspätungen zu rechnen, sagte der Sprecher.

So entfallen die Regionalbahnen RB48, RE60 und RB67 komplett. Viele andere Linien von und nach Frankfurt fahren nur alle ein bis zwei Stunden. Auch die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet fahren nur stündlich, die S7 und die S9 fallen aus.

Der NVV rechnet mit Ausfällen auf den Linien RE2, RB4, RE17, RE30, RB38 und RB39 von und nach Kassel sowie RB97 zwischen Brilon und Marburg. Die Deutsche Bahn hat eine Übersicht veröffentlicht. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Dritter Streik binnen weniger Wochen

Schon seit Mittwochnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Trotz eines neuen Angebots der Bahn nahm die GDL in der Nacht den Arbeitskampf wie geplant auch im Personenverkehr wieder auf. Es ist das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass hunderttausende Pendler und Bahnreisende von den Arbeitsniederlegungen getroffen werden.

Der Streik soll nach dem Willen der GDL bis Dienstagnacht dauern. Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Mit dem auf mehr als fünf Tage angesetzten Streik in der laufenden Tarifrunde bei der Bahn will die GDL ihren Forderungen nach insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie einer Corona-Prämie von 600 Euro mehr Nachdruck verleihen.

Bahn bietet Corona-Prämie

Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich eine deutlich längere Laufzeit von rund 40 Monaten angestrebt. Mit dem neuen Angebot hat sie nun 36 Monate in Aussicht gestellt sowie eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Von der GDL gab es zunächst keine offizielle Reaktion auf das neue Tarifangebot. Die Gewerkschaft kündigte mehrere Streikkundgebungen für Donnerstag, Freitag und Montag an. Gewerkschaftschef Claus Weselsky plant demnach Auftritte in Leipzig, Nürnberg, Magdeburg und Berlin.

