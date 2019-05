In Südhessen sind erneut tausende Kunden des Anbieters Entega ohne Telefon und Internet. Wie lange die Großstörung anhält, ist noch unklar. Erst im März waren fast 30.000 Anschlüsse für drei Tage lahmgelegt.

Eine Großraumstörung bei Entega Medianet hat am Montag bei rund 10.000 Privat- und Firmenkunden in Südhessen Internet und Telefon lahmgelegt. Betroffen waren die Landkreise Bergstraße und Odenwald sowie die Stadt Darmstadt. Das bestätigte ein Sprecher des Darmstädter Energie- und Telekommunikationsunternehmens dem hr.

Demnach trat die Störung in den frühen Morgenstunden auf. Im Odenwaldkreis seien die Probleme bereits behoben, sagte der Sprecher. In Darmstadt und an der Bergstraße funktionierten Internet und Telefon bei rund 7.000 Kunden am späten Vormittag immer noch nicht.

Wie lange der Ausfall noch dauert, ist unklar. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung“, sagte der Sprecher. "Die Ursachenforschung läuft." Dazu müssten alle Knotenpunkte im Netzgebiet überprüft und gegebenenfalls repariert werden.

Zweite große Störung in diesem Jahr

Bereits im März hatte ein System-Ausfall das Netz von Entega Medianet in ganz Südhessen lahmgelegt. Erst nach drei Tagen konnte die Störung damals behoben werden, die rund 28.000 betroffenen Kunden bekamen 20 Prozent ihrer Monatsrechnung erstattet.

Ob Kunden auch diesmal auf Entschädigungen hoffen können, ist noch unklar.

Sendung: hr3, 13.5.2019, 11 Uhr