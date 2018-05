Gedränge an einer S-Bahn in Frankfurt - für Pendler ist das ein Dauerzustand.

Gedränge an einer S-Bahn in Frankfurt - für Pendler ist das ein Dauerzustand. Bild © picture-alliance/dpa

Die S-Bahn Rhein-Main wird 40 und ist am Rande ihrer Kapazität angekommen. Damit die Züge pünktlicher werden, fordert der RMV einen Ausbau der Infrastruktur. Doch da sieht die Bahn ein Problem.

Damit die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet zuverlässiger werden, wollen RMV, Bahn und Politik verstärkt in die Infrastruktur investieren. "Wir sind in den Hauptverkehrszeiten am Anschlag," sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat am Montag bei der Feier zum 40. Geburtstag der S-Bahn in Frankfurt. Täglich fahren eine halbe Million Fahrgäste mit den Bahnen des RMV, der Abstand zwischen zwei S-Bahnen im Frankfurter City-Tunnel beträgt gerade einmal zweieinhalb Minuten. "Mehr geht nicht," sagte der RMV-Chef.

Investitionen in die S-Bahn Rhein-Main seien daher "dringend notwendig," sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Dazu gehören der neue Haltepunkt Gateway Gardens am Flughafen, das elektronischen Stellwerk im S-Bahntunnel und der viergleisige Ausbau der S6 bis 2022. "Mit dem Programm Frankfurt Rhein-Main plus und den Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans 2030 sind wir auf dem richtigen Weg," sagte Al-Wazir. Über zwölf Milliarden Euro sollen bis 2030 aus den Programm in das Schienennetz des Rhein-Main-Gebiets fließen.

Eine Ringbahn für Frankfurt?

Damit die S-Bahn mit den steigenden Fahrgastzahlen mithalten kann, wünscht sich RMV-Chef Ringat zukünftig mehr eigene Gleise für die S-Bahnen, modernere Stellwerke und schnellere Planungsverfahren. Wichtig sei auch der Bau eines S-Bahn-Rings rund um Frankfurt. Diese Regionaltangenten West, Süd und Ost sollen den Knotenpunkt Hauptbahnhof entlasten.

Die sieben Expressbus-Linien, die die Tangenten um die Stadt aktuell ersetzen, haben täglich über 8.500 Fahrgäste. "Das ist eisenbahnwürdig," sagte Ringat. Die Westtangente ist Teil des Programms Frankfurt Rhein-Main plus, Ost und Süd sind bisher nur Projektideen.

"Alle wollen die Züge, aber niemand die Baustellen"

Klaus Oesterling (SPD) vom Frankfurter Verkehrsdezernat machte auch die Taktung am Hauptbahnhof für die Unpünktlichkeit im Bahnverkehr verantwortlich. Aktuell sei für einen ICE eine Wendezeit von sechs Minuten eingeplant. "Wenn wir mit acht Minuten arbeiten würden, würde das die Pünktlichkeit im Gesamtsystem stärken. Das würde die Fahrzeiten beim ICE entspannen und für größere Puffer sorgen", sagte Oesterling hessenschau.de. Die Benutzung eines identischen Streckennetzes von ICE und S-Bahnen etwa zwischen Frankfurt und Mainz oder Frankfurt und Mannheim sorge derzeit immer wieder für Verspätungen bei den S-Bahnen.

Jörg Sandvoß von der DB Regio AG kritisierte, dass in der Vergangenheit mehr Züge bestellt wurden, als es die Infrastruktur zuließ. "Alle wollen die Züge, aber niemand die Baustellen," sagte er. Die Diskussion habe inzwischen aber "einen neuen Dreh" bekommen.