Oberleitungsstörungen im Bahnhof Riedstadt-Goddelau sorgen für Ausfälle im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr von und nach Frankfurt. Pendler und Fernreisende müssen sich auf längere Verspätungen einstellen.

Viele Pendler müssen am Freitagmorgen mit Verspätungen im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr rechnen. Seit 4 Uhr sorgt ein Oberleitungsschaden in Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) für Störungen, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Reisende müssen sich demnach auf Verspätungen von bis zu 40 Minuten einstellen. Zwar seien Techniker im Einsatz, es könne jedoch bis zum Nachmittag dauern, bis der Schaden behoben sei, sagte der Bahnsprecher am Morgen. Die Ursache war zunächst unklar.

Die Linie RE70 zwischen Mannheim und Frankfurt fährt nur bis Biebesheim. Betroffen sei auch die S7 zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Mörfelden. Züge müssen in beiden Fahrtrichtungen vom Frankfurter Hauptbahnhof beziehungsweise dem Frankfurter Flughafen nach Mannheim über Umleitungen fahren. Zwischen Riedstadt und Mörfelden gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Folgende Bahnverbindungen sind nach Angaben der Bahn betroffen :





ICE-Züge Kiel/Hamburg - Hannover - Frankfurt - Stuttgart

ICE-Züge Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Berlin – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Chur

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Basel SBB

ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart

ICE/TGV-Züge Frankfurt – Mannheim – Saarbrücken – Paris Est

ICE-Züge Frankfurt – Mannheim – Strasbourg – Marseille

ECE-Züge Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Milano

IC-Züge Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart/Basel SBB

IC-Züge Berlin – Hannover – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart

