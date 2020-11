Der Castor-Zug mit Atommüll aus der britischen Atomanlage Sellafield hat den niedersächsischen Hafen Nordenham mit Ziel Biblis verlassen. Atomkraftgegner demonstrieren gegen den Transport.

Der Castor-Zug mit hochradioaktivem Atommüll ist auf dem Weg ins Zwischenlager in Biblis (Bergstraße). Wie die Transportfirma GNS dem hr bestätigte, verließ der Zug am Dienstagabend den Nordseehafen Nordenham. Gesichert wurde die Abfahrt von einem Großaufgebot der Polizei.

Atomkraftgegner planen an verschiedenen Orten der möglichen Strecke Protestaktionen, wie zum Beispiel Mahnwachen. In Biblis selbst gab es am späten Dienstagnachmittag eine Demonstration, an der etwa 50 Gegner teilnahmen. Auch für Mittwochmorgen rief das Protestbündnis "Castor-stoppen" zur geplanten Ankunft des Transports in Biblis zu einer Mahnwache auf.

Etwa 50 Aktivisten haben am Dienstag in Biblis gegen den Castor-Transport demonstriert. Bild © Stephanie Oemisch (hr)

Genaue Route unklar

Am Montagmorgen war das Frachtschiff mit den Castoren an Bord aus dem britischen Sellafield in Niedersachsen eingetroffen. Die sechs jeweils 100 Tonnen schweren Atommüll-Behälter wurden auf einen 600 Meter langen Zug geladen. Außer den Spezialwaggons für die Castoren besteht der Zug aus mehreren Diesellokomotiven sowie Wagen für die Polizei und anderes Begleitpersonal.

Der Castor-Zug nahm zunächst die überwiegend eingleisige Strecke nach Hude. Statt über Oldenburg fuhr der Atommüll-Transport kurz vor 21 Uhr weiter in Richtung Bremen. Die genaue Route nach Biblis war zunächst unklar.

Zug von tausenden Polizisten begleitet

Aufgrund internationaler Verpflichtungen muss Deutschland seinen im Ausland aufbereiteten Atommüll zurücknehmen. Atomkraftgegner halten den Transport jedoch für gefährlich. Sie kritisieren, dass der Transport stattfindet, obwohl es in Deutschland noch kein Endlager gibt. Zusätzliche Risiken bestünden für die Bevölkerung und die Polizei durch die Corona-Pandemie.

Der Castortransport wird von mehreren tausend Polizeibeamten geschützt, auch Hubschrauber sind im Einsatz. Nach Angaben der Einsatzleitung gilt für sie ein umfassendes Corona-Hygienekonzept.

Sendung: hr-iNFO, 03.11.2020, 21 Uhr