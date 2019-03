Manchmal kommt er auch einfach gar nicht. Oder hält nicht: ICE am Fernbahnhof Flughafen in Frankfurt.

Manchmal kommt er auch einfach gar nicht. Oder hält nicht: ICE am Fernbahnhof Flughafen in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Zugausfälle: In Frankfurt warten Bahn-Kunden am häufigsten

Technische Probleme, Umleitungen, Personalmangel: Die Bahn hat viele Probleme. In Hessen sind die Auswirkungen besonders stark zu spüren. In Frankfurt warteten Kunden besonders häufig vergebens auf ihren Fernzug.

Kunden der Deutschen Bahn haben im vergangenen Jahr am häufigsten an den Bahnhöfen Frankfurt am Main, Frankfurt Flughafen, Köln, Düsseldorf und Duisburg vergebens auf ihren Fernzug gewartet. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage von Grünen-Chefin Annalena Baerbock hervor, über die am Samstag der "Spiegel" berichtete.

Großer Handlungsbedarf in Frankfurt

Es sei das erste Mal, dass die Bahn systematisch erfasse, wo der größte Handlungsbedarf bestehe, was sogenannte "Halteausfälle" angehe, heißt es in der Antwort des Ministeriums. Insgesamt wurden demnach 2018 rund 2,4 Prozent der Zughalte im Fernverkehr gestrichen.

Drei Viertel der Ausfälle gingen auf kaputte Fahrzeuge, Wetterfolgen, Umleitungen, Fahrplanänderungen und Streiks zurück. Erst im Dezember 2018 hatten Streiks den kompletten Bahnverkehr lahmgelegt, die Auswirkungen dieser Aktion waren auch in Hessen stark zu spüren.

Investitionen in Infrastruktur und Personal

Die Bahn versuche nun, die Ausfallrate unter anderem mit Investitionen in Personal, Digitalisierung, Züge und ins Schienennetz zu reduzieren. Die Landesregierung plant nach eigenen Angaben, in den kommenden Jahrzehnten rund zwölf Milliarden Euro in die hessischen Schienenwege zu investieren, von der Neubaustrecke Hanau – Fulda bis zur Regionaltangente West. Auch der Schienenknoten Frankfurt soll modernisiert werden .

Allein in Hessen sucht das Unternehmen händeringend tausende neue Mitarbeiter: Innerhalb von zwei Jahren will das Unternehmen dort 10.000 neue Kollegen einstellen. Mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen soll Beschäftigte ersetzen, die das Unternehmen verlassen oder in Ruhestand gehen. Vor allem den Bahn-Knotenpunkten, etwa in Frankfurt, werde die Zahl der Mitarbeiter aber deutlich wachsen, teilte die Bahn auf hr-Anfrage Anfang Februar mit.