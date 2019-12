Seit Freitagmorgen sorgen Oberleitungsstörungen im Bahnhof Riedstadt-Goddelau für Ausfälle und Verspätungen im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr von und nach Frankfurt. Der Schaden wird offenbar erst am Sonntag behoben werden können.

Viele Pendler müssen bis Ende der Woche mit Verspätungen im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr rechnen. Seit 4 Uhr am Freitagmorgen sorgt ein Oberleitungsschaden in Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau) für Störungen, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Oberleitung muss auf einem längeren Streckenabschnitt in Stand gesetzt werden. Der Schaden ist offenbar nicht so einfach zu beheben. Nach Angaben der Bahn dauern die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Sonntagabend, im Nahverkehr sollen die Auswirkungen sogar bis Montag spürbar sein.

Reisende müssen sich bei Zügen des Fernverkehrs zwischen dem Mannheim Hauptbahnhof und Frankfurt auf Verspätungen von bis zu 15 Minuten einstellen. Züge des Fernverkehrs zwischen Frankfurt und Mannheim werden nach Angaben der Bahn umgeleitet und verspäten sich um bis zu 30 Minuten.

Folgende Bahnverbindungen sind nach Angaben der Bahn von Verspätungen aus Ausfällen betroffen :





ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Chur (Mannheim Hbf entfällt in Richtung BASEL SBB/ Chur, Ersatzhalt: Heidelberg Hbf)

ICE-Züge Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart (Mannheim Hbf entfällt in Richtung Stuttgart, Ersatzhalt: Heidelberg Hbf)

ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart (Züge werden via Wiesbaden Hbf (mit Halt) umgeleitet und halten nicht in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof, Umleitungsverspätung von circa 40 Minuten)

ICE-Züge Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Karlsruhe (Züge entfallen)

IC-Züge Frankfurt – Stuttgart (Züge entfallen)

ICE-Züge Frankfurt – Mannheim – Strasbourg – Marseille (Züge entfallen)

ICE/TGV-Züge Frankfurt – Mannheim – Saarbrücken – Paris Est (Züge entfallen)

ICE-Züge Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Berlin – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Basel SBB

ECE-Züge Frankfurt – Mannheim – Basel SBB – Milano

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Antritt der Reise unter www.bahn.de/reiseauskunft , der DB Navigator-App oder der bei der telefonischen Reiseauskunft 0180/6996633 (20 ct/Anruf, bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu informieren.

Nahverkehr bis Montag betroffen

Beim Bahnverkehr im Raum Riedstadt Goddelau kommt es ebenfalls zu Ausfällen und Verzögerungen - und das voraussichtlich sogar bis Montag.

Die S7 mit der Strecke Riedstadt-Goddelau - Groß Gerau-Dornberg - Frankfurt Stadion - Frankfurt Hbf: Züge aus Richtung Mannheim enden schon in Biebesheim und wenden dort. Zwischen Mörfelden und Riedstadt-Goddelau fahren Busse als Ersatzverkehr

RE70: Züge aus Mannheim enden in Biebesheim und wenden dort. Zwischen Groß Gerau-Dornberg und Biebesheim gibt es als Ersatzverkehr vier Busse. DIese halten jedoch nicht in Groß Gerau-Dornheim und Riedstadt-Wolfskehlen)

Sendung: hr3, Verkehrsnachrichten, 06.12.2017, 08.03 Uhr