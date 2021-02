Mit einer Mehrheit von 73,7 Prozent haben die betroffenen Mitglieder der IG Metall den Sozialtarifvertrag für das Continental-Werk in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) angenommen.

Damit trete dieser am 13. Februar in Kraft, so die Gewerkschaft am Donnerstag. Der Konzern und die IG Metall hatten sich nach Protesten verständigt, das Werk drei Jahre länger in Betrieb zu lassen als geplant.